José Eduardo Derbez cuenta las razones por las que no ha llegado al altar con Paola Dalay

Jose Eduardo Derbez ha logrado construir su carrera en la industria del entretenimiento muy a su estilo, pues el joven cuenta con su gran carisma con el que se ha ganado a los fans.

Hace unos años, tanto el actor como su pareja sentimental, Paola Dalay tomaron la decisión de tener a su primera hija, al tiempo que han construido una relación muy fuerte con la madre de su pequeña, por lo que muchos se han preguntado, la razón por la que no han llegado al altar.

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¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay no están casados?

En medio de los rumores y dudas que se han hecho alrededor de su relación, José Eduardo Derbez rompió el silencio y habló sobre esta situación. Recordemos que la pareja comenzó su historia de amor en el año 2020.

José Eduardo Derbez otorgó una entrevista a Mario Bezares en donde fue cuestionado sobre el matrimonio, ahí se habló sobre un patrón de las parejas que deciden llegar al altar después de varios años de relación, toman las deciden separarse.

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“Vivo con mi mujer, tenemos una hija, para mí eso es un matrimonio y eso es una familia. Yo conozco gente que llevan más de 10 años juntos con hijos, viviendo increíble y a alguno de los dos se le ocurre la pend… de ‘¿si nos casamos?’ y se casan y a la chin…, no sé qué sea. Todavía no y también me da miedo que vaya a pasar eso y yo todavía quiero estar con mi mujer”

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