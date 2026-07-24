Registro a Vivienda para el Bienestar en Yucatán: ¿cuándo es el último día para hacer el trámite de la Conavi?

Las personas que buscan acceder a una casa mediante el Programa Vivienda para el Bienestar todavía tienen oportunidad de realizar su registro en Yucatán.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) mantiene abiertos los módulos de inscripción en seis municipios del estado, aunque las fechas de cierre varían según la sede y el último día para el trámite será el 2 de agosto.

La estrategia forma parte del programa federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y está dirigida a personas que no cuentan con un crédito vigente del Infonavit o del FOVISSSTE, con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda para familias que actualmente no pueden obtener financiamiento mediante esos esquemas.

Fechas del registro de Vivienda para el Bienestar en Yucatán

Los módulos de atención operarán en diferentes municipios con horarios que, en la mayoría de los casos, serán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El calendario es el siguiente:

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Progreso: del 20 al 25 de julio, en el Domo Municipal de Flamboyanes, de 9:00 a 15:00 horas.

del 20 al 25 de julio, en el Domo Municipal de Flamboyanes, de 9:00 a 15:00 horas. Xocchel: del 20 al 25 de julio, en el Palacio Municipal, de 9:00 a 15:00 horas.

del 20 al 25 de julio, en el Palacio Municipal, de 9:00 a 15:00 horas. Valladolid: del 21 de julio al 1 de agosto , en el Centro Integrador del fraccionamiento Orquídeas, de 9:00 a 15:00 horas.

del 21 de julio al , en el Centro Integrador del fraccionamiento Orquídeas, de 9:00 a 15:00 horas. Sitilpech (comisaría de Izamal): hasta el 2 de agosto , conforme al calendario de la Conavi.

hasta el , conforme al calendario de la Conavi. Espita: del 27 al 29 de julio, en la Casa de la Cultura, de 9:00 a 16:00 horas.

del 27 al 29 de julio, en la Casa de la Cultura, de 9:00 a 16:00 horas. Tzucacab: del 27 de julio al 1 de agosto, en el Domo del Palacio Municipal, de 9:00 a 15:00 horas.

Con este calendario, el último día para registrarse en el Programa Vivienda para el Bienestar en Yucatán será el sábado 2 de agosto, fecha en la que concluirá la jornada de atención en la sede de Sitilpech.

¿Quiénes pueden registrarse?

El programa está dirigido a personas que no tienen un crédito vigente del Infonavit ni del FOVISSSTE, con el propósito de ofrecer una alternativa para acceder a una vivienda a familias que no cuentan con estos mecanismos de financiamiento.

Las personas interesadas deberán acudir al módulo correspondiente con la siguiente documentación:

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Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

CURP actualizada.

Comprobante o declaración de ingresos.

En caso de personas con discapacidad, certificado médico que acredite esta condición.

La Conavi recomienda presentarse con todos los documentos completos para agilizar el proceso de atención y evitar retrasos durante el registro en los módulos habilitados en los municipios participantes.