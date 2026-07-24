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Aylín Mujica revela los consejos que le ha dado Maribel Guardia para superar el dolor por la muerte de su hijo

Maribel Guardia pasó por la misma situación que la conductora en el año 2023, cuando falleció Julián Figueroa.

Por Redacción Por Esto!

24 de jul de 2026

2 min

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Aylín Mujica revela los consejos que le ha dado Maribel Guardia para superar el dolor por la muerte de su hijo
Aylín Mujica revela los consejos que le ha dado Maribel Guardia para superar el dolor por la muerte de su hijo / Instagram:maribelguardia/aylinmujic

Ha pasado una semana desde que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo de la conductora Aylín Mujica, quien perdió la vida tras un viaje que hizo a Barbados.

Ante esta situación, la conductora no ha dejado de mostrarse agradecida por los mensajes de apoyo que ha recibido por las personas del medio, amigos y seguidores.

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Entre las muestras de apoyo que más resaltó Aylín Mujica, fue el mensaje de apoyo de Maribel Guardia, una actriz que lamentablemente, también perdió a su hijo hace unos años.

¿Qué mensaje le mandó Maribel Guardia a Aylín Mujica?

Por medio de una entrevista para el programa ‘La mesa caliente’, Aylín Mujica reveló que Maribel Guardia ha estado a su lado en este duelo, pues sus palabras le han ayudado mucho.

“Maribel Guardia se ha pronunciado, todo el tiempo ha estado pendiente de mí y me ha dado mucha paz, porque me ha dicho: ‘La conexión que tienes con tu hijo va a ser eterna, Aylín, créeme, lo vas a sentir, lo vas a ver, te va a mandar muchas señales’. Me dijo: ‘Si sufres, si lloras, no lo vas a dejar volar con tranquilidad y con paz’”

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También mencionó que el gran cariño que le han demostrado ha sido impresionante, pues sabía que era querido, pero nunca lo había dimensionado.

“Estas muestras de cariño del mundo entero, de que me voy al súper y todo el mundo quiere abrazarme, quiere estar conmigo. Y no solamente soy yo. Yo creo que Mauro era un ser muy querido y estoy sorprendida. Sorprendida. No tengo palabras, nada más decir gracias, gracias, gracias de corazón por todo el apoyo, por todas las oraciones”.

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