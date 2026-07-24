Aspirantes marcharán para exigir a la UNAM el regreso del examen de admisión presencial

Aspirantes y miembros de la comunidad universitaria convocaron a una marcha para exigir a la Universidad Nacional Autónoma de México que regrese al formato presencial en sus próximos exámenes de admisión a licenciatura.

La movilización se realizará el lunes 27 de julio a las 11:00 horas. De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, partirán dos contingentes desde la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y desde Insurgentes Sur, con destino a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Los organizadores señalaron que la protesta será pacífica y tendrá como principales demandas la transparencia en los resultados del concurso 2026, evaluaciones en igualdad de condiciones y la recuperación del examen presencial para el próximo ciclo.

¿Por qué aspirantes de la UNAM convocaron a una marcha?

La inconformidad surgió después de la primera aplicación completamente en línea del examen de ingreso a licenciatura, realizada entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026. Durante la evaluación no estaba permitido utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos adicionales.

Los convocantes aseguran que algunas carreras registraron incrementos de más de 20 aciertos respecto a procesos anteriores y consideran que esos resultados podrían estar relacionados con ayuda externa o conductas indebidas durante la prueba a distancia.

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Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de los aspirantes y todavía no representan una conclusión oficial sobre el proceso. La UNAM anunció la integración de una comisión técnica para revisar los datos, el procedimiento del examen y los resultados, con el fin de identificar los factores que pudieron influir en el desempeño.

UNAM detectó conductas contrarias a la convocatoria

Durante las primeras jornadas del examen, la Universidad reportó el bloqueo de aspirantes después de detectar comportamientos contrarios a la normativa.

Al finalizar los primeros dos fines de semana, mil 117 exámenes habían sido bloqueados, cifra equivalente a menos del 1.3 por ciento de quienes participaron en ese periodo. La UNAM explicó que las alertas tecnológicas eran revisadas por personal universitario antes de tomar una decisión.

La institución también presentó una denuncia penal por posibles prácticas ilegales de personas o empresas que ofrecieron servicios fraudulentos para sustentar la evaluación.

¿Qué exigen los aspirantes inconformes?

La convocatoria plantea como exigencia principal que los exámenes de ingreso de 2027 se apliquen de manera presencial, controlada y con condiciones iguales para todos.

Exigen a la UNAM regresar examen de admisión presencial



Aspirantes y comunidad universitaria convocaron por ello a una marcha el lunes 27 de julio.



Entre las exigencias están evaluaciones justas, seguras y con igualdad de condiciones, esto luego de un posible fraude y ayuda… pic.twitter.com/4uKJUS7vJh — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) July 22, 2026

Los participantes también pedirán una explicación sobre las variaciones observadas en los puntajes, acceso a mecanismos de revisión y medidas para impedir que herramientas externas otorguen ventajas durante las evaluaciones.

La UNAM informó que atiende a aspirantes no seleccionados que solicitaron revisar su examen, así como a quienes tuvieron cancelada su participación. La comisión técnica dará a conocer sus conclusiones una vez que termine el análisis del proceso.

La movilización buscará que esas conclusiones sean públicas y que la Universidad considere las demandas de quienes cuestionan la seguridad del formato en línea.

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