Calendario de eventos en Yucatán: ferias gastronómicas, artesanales y musicales

Las vacaciones de verano continúan en Yucatán con una amplia agenda de eventos culturales, gastronómicos, artesanales y musicales que se llevarán a cabo en distintos municipios del estado.

Entre finales de julio y agosto, habitantes y turistas podrán disfrutar de festivales, ferias tradicionales y celebraciones que buscan fortalecer el turismo local y promover las tradiciones yucatecas.

Las autoridades municipales y organizadores han preparado actividades para toda la familia, con acceso a espectáculos, exposiciones, muestras gastronómicas y espacios de convivencia que impulsan la economía de las comunidades y atraen a visitantes de diferentes partes del estado y del país.

Noticia Destacada Esto dice la CFE por los apagones en Yucatán: las obras que acabarían con el problema en 2028

Calendario de eventos en Yucatán

Feria de la Guayabera 2026 de Tekit

Fecha: Del 23 de julio al 3 de agosto.

Del 23 de julio al 3 de agosto. Uno de los eventos más importantes del municipio, donde se exhiben y comercializan las tradicionales guayaberas y prendas textiles elaboradas por artesanos locales, además de contar con actividades culturales, música y gastronomía.

Feria de Ticul 2026

Fecha: Del 23 de julio al 2 de agosto.

Del 23 de julio al 2 de agosto. La tradicional feria ofrece juegos mecánicos, conciertos, actividades religiosas, exposiciones comerciales y una amplia muestra de la gastronomía regional.

Feria Artesanal de Tunich en Dzityá, Mérida

Fecha: Del 24 de julio al 2 de agosto.

Del 24 de julio al 2 de agosto. Reúne a decenas de artesanos que exhiben trabajos en madera, piedra, textiles, cerámica y otros productos elaborados a mano, además de presentaciones artísticas y venta de comida típica.

El Cuyo Beach Fest 2026

Fecha: Del 24 al 26 de julio y del 1 al 2 de agosto.

Del 24 al 26 de julio y del 1 al 2 de agosto. El puerto de El Cuyo, en el municipio de Tizimín, será sede de actividades deportivas, música en vivo, eventos recreativos y una oferta gastronómica frente al mar.

Heladiza Fest 2026 en Mérida

Fecha: 15 y 16 de agosto.

15 y 16 de agosto. Festival dedicado a los amantes de los helados, con la participación de productores, degustaciones, música en vivo y actividades para toda la familia.

Noticia Destacada Impulsa negocios con 155 créditos en Mérida; inversión supera los 16.6 millones de pesos

Festival del Salbut en Seyé

Fecha: Sábado 15 de agosto.

Sábado 15 de agosto. Celebración gastronómica dedicada a uno de los antojitos más representativos de la cocina yucateca, donde los asistentes podrán degustar diferentes versiones del tradicional salbut.

Festival del Globo de Cantoya de Tahmek

Fecha: 22 y 23 de agosto.

22 y 23 de agosto. Uno de los eventos más esperados del verano, en el que decenas de globos de cantoya iluminan el cielo del municipio, acompañados de actividades culturales, espectáculos y música.

La cartelera de verano en Yucatán ofrece opciones para todos los gustos, desde festivales gastronómicos y ferias artesanales hasta eventos culturales y recreativos en playas y municipios del interior del estado.

Además de brindar entretenimiento, estas actividades buscan fortalecer las tradiciones locales y generar una mayor derrama económica para las comunidades durante la temporada vacacional.