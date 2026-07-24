Mañanera de hoy 24 de julio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 24 de julio desde Cuernavaca, Morelos.

Por Israel Olguín 24 de jul de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande