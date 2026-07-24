Mañanera de hoy 24 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Cuernavaca, Morelos, la conferencia mañanera de este viernes 24 de julio.
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24/07/2026 a las 07:42
Marcela Figuero Franco, titular del SESNSP, presenta el reporte de incidencia delictiva del estado de Morelos, con cifras consolidadas al 30 de junio.
24/07/2026 a las 07:41
Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, da la bienvenida a la entidad a la Presidenta de México y al comitiva que la acompaña.
24/07/2026 a las 07:40
Para el próximo domingo, la presidenta estará en un evento de Pensión Mujeres Bienestar, también en Guerrero.
24/07/2026 a las 07:39
Para mañana sábado, la presidenta visitará Guerrero, donde encabezará una visita de obra a la planta de tratamiento de aguas del pozo radial en Acapulco.
24/07/2026 a las 07:38
Este viernes la presidenta tendrá diferentes actividades en Morelos, incluyendo un encuentro con cañeros y entrega de viviendas.
24/07/2026 a las 07:38
El gabinete de seguridad dará el informe de seguridad de la entidad.
24/07/2026 a las 07:37
Este viernes la Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera desde Cuernavaca, Morelos.
24/07/2026 a las 07:37
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de julio.
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