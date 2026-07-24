Morelos anuncia inversión de 240 millones de pesos para obras en Cuautla durante 2026

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció una inversión de 240 millones de pesos para ejecutar obras públicas en Cuautla durante 2026, como parte de las acciones destinadas a atender la región oriente del estado.

Durante el mensaje de bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mandataria estatal explicó que en una próxima fecha se presentará a la población el listado de proyectos, sus alcances y las comunidades beneficiadas.

El anuncio se realizó este viernes 24 de julio durante la conferencia matutina encabezada por Sheinbaum desde Cuernavaca, a la que también acudieron integrantes del Gabinete de Seguridad federal.

González Saravia agradeció la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, además del respaldo de las instituciones que participan en las acciones para reducir la violencia en Morelos.

¿En qué se invertirán los 240 millones de pesos para Cuautla?

La gobernadora adelantó que los recursos se destinarán a distintas obras en Cuautla durante 2026. Aunque no detalló los proyectos, señaló que su administración informará posteriormente cuáles se encuentran en ejecución y cómo impactarán en la zona oriente.

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El Gobierno de Morelos mantiene una agenda de infraestructura que contempla intervenciones carreteras, espacios culturales y planteles educativos en distintas regiones de la entidad. Entre los proyectos estatales también figura la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chinameca.

González Saravia aseguró que la inversión anunciada busca responder a las necesidades de la población y complementar las acciones de seguridad con proyectos que mejoren las condiciones sociales y urbanas.

Gobernadora destaca resultados del Plan Cuautla

Durante su intervención, la mandataria resaltó el trabajo conjunto con el Gobierno federal dentro del Plan Morelos y, de manera específica, del Plan Cuautla.

“Todos los días estamos trabajando, todos coordinados, para lograr la paz y seguridad en nuestro estado de Morelos”, expresó ante la presidenta y los funcionarios federales.

González Saravia reconoció que los resultados en seguridad requieren acciones permanentes y no pueden limitarse a operativos temporales. Por ello, destacó la coordinación diaria entre autoridades estatales, municipales y federales.

El Gobierno estatal también mantiene comunicación con las autoridades municipales de la región oriente para asegurar la continuidad administrativa y preservar la gobernabilidad.

#MañaneraDelPueblo | @margarita_gs, gobernadora de #Morelos, agradeció la presencia de la presidenta @Claudiashein y del @GabSeguridadMX en #Morelos, y destacó que mediante la coordinación diaria en el #PlanCuautla se han logrado importantes resultados por la paz del estado,… pic.twitter.com/Z3B8WHJ9Xc — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 24, 2026

Piden mantener las denuncias ciudadanas en Morelos

La gobernadora agradeció la confianza de las personas que han presentado denuncias ante las autoridades, pues consideró que esa participación permite avanzar en las investigaciones y orientar los operativos.

También dio la bienvenida a Sheinbaum y a su Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes acudieron a Morelos para informar sobre los avances y retos de la estrategia aplicada en la entidad.

González Saravia sostuvo que la inversión pública, la coordinación institucional y la denuncia ciudadana serán componentes centrales para fortalecer la seguridad y el desarrollo de Cuautla y de toda la región oriente.

IO