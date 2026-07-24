¿Quién es Héctor Manuel “Kado”? Cae en Yucatán presunto líder de una peligrosa célula criminal

En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad de México, autoridades federales detuvieron en Yucatán a Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, identificado como un objetivo prioritario por su presunta participación en una organización criminal con operaciones en el norte del país.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la acción fue resultado de labores de inteligencia e intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Noticia Destacada Embarazada cae de un autobús en el Centro de Mérida; chofer le prensó el pie al cerrar la puerta

De acuerdo con las autoridades, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes lograron ubicar y detener al presunto delincuente en territorio yucateco.

¿Quién es Héctor Manuel “Kado”?

Según la información oficial, Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, es señalado como presunto líder de una célula delictiva dedicada a coordinar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Además, las autoridades lo identifican como responsable de ordenar y participar en actividades relacionadas con extorsiones, homicidios y otros hechos violentos registrados principalmente en el estado de Baja California.

Las investigaciones indican que el ahora detenido era considerado un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas debido a su presunto papel dentro de la estructura criminal y a las operaciones ilícitas que dirigía en la región fronteriza.

Noticia Destacada Detienen a motociclista que evadió un retén de la SSP en Progreso

Así fue la detención en Yucatán

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre autoridades mexicanas y agencias de seguridad de Estados Unidos, lo que permitió ubicar al presunto líder criminal en Yucatán.

En el despliegue participaron elementos de la Semar, SSPC, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para combatir a grupos delictivos de alto impacto.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si el detenido será trasladado a otra entidad para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones relacionadas con su presunta participación en diversos delitos.