Rehabilitan los caminos sacacosechas en Lázaro Cárdenas

Más de 180 productores agrícolas y ganaderos de los ejidos de Kantunilkín y San Ángel comenzaron a ver concretada la rehabilitación de sus caminos sacacosechas mediante trabajos de nivelación y tendido de material pétreo en las zonas productivas de Tulum y áreas aledañas. La obra busca solucionar el grave deterioro de estas vías, que durante años dificultó el traslado de productos como frutas y hortalizas.

Los comisariados ejidales Fidel Pool Cauich, de Kantunilkín, y Jorge Ventura Arceo, de San Ángel, junto con el productor Federico Che, informaron que los trabajos deberán concluir a más tardar en noviembre.

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En Kantunilkín, la primera etapa contempla la rehabilitación de tres kilómetros de camino con tres metros de ancho en la zona productiva de Tulum, beneficiando directamente a 80 agricultores. Sin embargo, aún quedará pendiente un tramo de 1.2 kilómetros para completar la conexión vial.

Ante ello, ejidatarios y productores acordaron aprovechar la presencia de la maquinaria y la extracción de sascab para almacenar material, de modo que, al concluir la obra estatal, el volquete del ejido sea utilizado sin costo para rellenar los baches restantes. Los campesinos cubrirán únicamente los viáticos del operador y aportarán la mano de obra mediante faenas comunitarias.

Federico Che recordó que durante años los productores invirtieron recursos propios, con gastos cercanos a 6 mil pesos por temporada, para comprar sascab y reparar manualmente los tramos más dañados. Explicó que, tras una reunión realizada en mayo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) y diversas gestiones de las autoridades ejidales, la maquinaria inició el raspado y nivelación de los caminos el pasado 22 de julio.

En San Ángel también se rehabilitarán 9 mil metros cuadrados de caminos rurales, equivalentes a tres kilómetros de longitud por tres metros de ancho, en beneficio de más de 100 agricultores, ganaderos y familias que habitan en parcelas.

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Jorge Ventura Arceo señaló que la petición fue presentada hace dos años, luego de que las intensas lluvias dañaran severamente la infraestructura vial. Aunque los trabajos estaban previstos para el año pasado, las afectaciones registradas en el sur del estado retrasaron su ejecución en la zona norte.

La llegada de la maquinaria representa un avance para el sector rural de Lázaro Cárdenas, al mejorar el acceso a las áreas de producción y facilitar el traslado de alimentos, fortaleciendo la economía de cientos de familias.

Aunque se pidió información a la Sedarpe, esta no informó el total proyectado y número de beneficiados.