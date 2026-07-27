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Mañanera de hoy 27 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 27 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

27 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 27 de julio.

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27/07/2026 a las 07:57

Sin embargo, "hoy con los tiempos de la Inteligencia artificial nuestra relación es bastante más compleja".

27/07/2026 a las 07:56

Y agrega que durante mucho tiempo se consideró a los dispositivos como herramientas para ser utilizadas.

27/07/2026 a las 07:56

"Hagamos conciencia del impacto que tiene en su desarrollo, en su crecimiento, porque son menores de edad que están desarrollándose físicamente. Se está desarrollando su cerebro", advierte el secretario.

27/07/2026 a las 07:55

Mario Delgado, titular de la SEP, señala la preocupación por el aumento del uso del teléfono celular en menores de edad.

27/07/2026 a las 07:52

En cuanto al precio de la canasta básica, el titular de Profeco destaca que se está respetando el acuerdo para ofrecerla en un precio máximo de $910 pesos.

27/07/2026 a las 07:50

En contraparte uno de los precios más altos se localizó en una estación de a alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX donde el litro de diesel se está vendiendo casi en $29 pesos.

27/07/2026 a las 07:50

El mejor precio de diesel se encontró en la estación Pemex en Amozoc, Puebla con $26.89 pesos.

27/07/2026 a las 07:48

Esclante Ruiz informa que el 84% de estaciones ya se han sumado al acuerdo de ofrecer el precio del litro de diesel en menos de $27 pesos.

27/07/2026 a las 07:48

Como cada lunes Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección "Quién es quién en los precios".

27/07/2026 a las 07:47

En este sentido, este lunes el tema será sobre dispositivos y redes sociales en las escuelas y su impacto en las y los niños y jóvenes.

27/07/2026 a las 07:46

Como se había comprometido, este lunes se hablará del impacto del uso de las plataformas y redes sociales en las y los niños y los jóvenes.

27/07/2026 a las 07:46

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 27 de julio.

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