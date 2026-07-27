La Casa de los Famosos México: Fede Vigevani entra como espía y no habitante; causa molestia entre fans

La llegada de Fede Vigevani a La Casa de los Famosos México 2026 generó una de las primeras grandes sorpresas de la temporada, pues aunque fue presentado como uno de los habitantes del reality, su participación tendrá una condición especial que cambió por completo las expectativas de sus seguidores.

El creador de contenido argentino ingresó a la cuarta temporada del programa, pero no formará parte de la competencia tradicional por el premio de 4 millones de pesos. En su lugar, tendrá una misión como integrante especial dentro de la casa más famosa de México.

La revelación provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde varios seguidores del influencer expresaron su inconformidad al esperar verlo competir directamente junto al resto de los famosos.

¿Cuál será la misión de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México?

Durante la gala de estreno, Galilea Montijo explicó que Fede Vigevani tendrá el papel de “cómplice del público”, una figura que deberá cumplir diferentes retos enviados por los espectadores a través de un canal de difusión de WhatsApp.

La particularidad de esta dinámica es que el creador de contenido recibirá información del exterior, algo que los demás habitantes desconocerán y que podría cambiar la forma en la que se desarrolla la convivencia dentro del reality.

Aunque se informó que esta participación será especial y temporal, la noticia tomó por sorpresa a quienes esperaban que Fede Vigevani luchara por convertirse en uno de los finalistas de la temporada.

Fans de Fede Vigevani reaccionan al anuncio

Tras conocer la verdadera función del influencer, algunos seguidores mostraron su molestia en redes sociales, al considerar que la promoción inicial daba a entender que sería un participante más de la competencia.

Entre los comentarios de los usuarios destacaron mensajes como: “nos engañaron”, “queríamos que compitiera”, “ya empezamos mal” y “qué decepción”, expresando su descontento por la decisión del programa.

Sin embargo, otros seguidores señalaron que la dinámica podría convertirse en uno de los elementos más interesantes de la temporada, debido al acceso que tendrá Fede a los retos enviados por el público.

Estos son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos México 4

Además de Fede Vigevani, la cuarta temporada del reality cuenta con figuras del entretenimiento, redes sociales y televisión que buscarán mantenerse dentro de la competencia mediante el apoyo del público.

La lista de participantes confirmados está integrada por:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

Con una dinámica diferente desde el inicio, La Casa de los Famosos México 2026 ya comenzó a generar polémica, y el papel de Fede Vigevani promete convertirse en uno de los temas más comentados conforme avance la temporada.