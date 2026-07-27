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A cubetazos y con un extintor logran sofocar incendio de camioneta en Dziuché

Vecinos y un comerciante lograron controlar el fuego que consumía una camioneta recién adquirida, antes de que las llamas se extendieran cerca de una gasolinera.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

27 de jul de 2026

1 min

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La camioneta se incendió a pocos metros de una gasolinera, lo que movilizó de inmediato a los habitantes
La camioneta se incendió a pocos metros de una gasolinera, lo que movilizó de inmediato a los habitantes / Especial

A cubetazos y con el apoyo de un extintor, vecinos de la villa de Dziuché lograron sofocar el incendio de una camioneta la tarde de ayer, a escasos metros de una gasolinera, evitando que la situación pasara a mayores.

De acuerdo con información proporcionada por voluntarios del cuerpo de bomberos de Dziuché, la unidad, una camioneta pickup blanca, había sido adquirida apenas unas horas antes a un particular en la cabecera municipal.

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El incidente ocurrió poco después de las 15:00 horas, cuando se activó la alerta por un vehículo que comenzó a incendiarse mientras circulaba por la comunidad.

Al percatarse de la emergencia, vecinos del lugar salieron de sus viviendas con cubetas llenas de agua para intentar apagar las llamas que consumían el área del motor. Sin embargo, el fuego no cedía, por lo que un comerciante de la zona acudió con un extintor y descargó por completo su contenido, logrando finalmente controlar el incendio.

El propietario de la camioneta explicó que acababa de comprar el vehículo en la cabecera municipal y se dirigía de regreso a su comunidad cuando ocurrió el percance.

Tras el incidente, voluntarios de Dziuché recordaron que continúan trabajando para concretar la apertura de una estación de bomberos en la localidad, con el objetivo de atender de manera más rápida y eficiente emergencias como la registrada ayer.

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