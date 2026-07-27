SEP ordena revisar escuelas “militarizadas” en todo México tras muerte de Dafne Zapata y señala que “no están permitidas por ley”

La Secretaría de Educación Pública solicitará una revisión nacional de los planteles que se presentan como escuelas “militarizadas”, después de la muerte de Dafne Zapata durante un campamento realizado en una institución de este tipo en Tamaulipas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aclaró que la legislación mexicana no reconoce ni permite una modalidad de educación básica militarizada, castrense o semejante. Explicó que las escuelas involucradas pueden contar con autorización para impartir clases, pero no para aplicar métodos de disciplina o adiestramiento militar.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 27 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que la SEP pidió a las autoridades educativas estatales identificar y revisar los permisos de los planteles que ofrecen este tipo de formación.

¿Están prohibidas las escuelas militarizadas en México?

Mario Delgado precisó que no se trata de una nueva prohibición, sino de una modalidad que nunca ha estado permitida dentro de la educación básica.

La formación militar corresponde a las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional pueden autorizar que escuelas de preescolar, primaria o secundaria ofrezcan educación militar.

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El secretario señaló que algunos planteles tienen permisos regulares para prestar servicios educativos, pero se promocionan como “militarizados” y aplican prácticas que no forman parte de los programas autorizados.

La SEP ya había advertido el 24 de julio que ninguna supuesta disciplina militar puede justificar abusos, humillaciones o actos que afecten la integridad física y emocional de menores.

Tamaulipas detecta otras cinco escuelas con esta modalidad

Delgado Carrillo informó que las autoridades de Tamaulipas localizaron cinco planteles adicionales que ofrecen educación bajo la denominación de “militarizada”.

Sus permisos serán revisados para verificar qué servicios tienen autorizados y si aplican prácticas contrarias a la Constitución, la Ley General de Educación y las normas de protección de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia federal pidió a las demás entidades realizar un ejercicio similar. La SEP tiene facultades para vigilar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria y secundaria, mientras que los gobiernos estatales otorgan y supervisan las autorizaciones de operación.

SEP busca contactar a la madre de Dafne Zapata

Mario Delgado señaló que la dependencia ha intentado comunicarse con la madre de Dafne para ofrecerle apoyo, pero hasta el momento no ha logrado establecer contacto.

Explicó que la familia habría recibido la recomendación de sus abogados de limitar las comunicaciones mientras continúa la investigación. La SEP insistirá en acercarse a ella y ponerse a su disposición.

El secretario agregó que la Fiscalía de Tamaulipas ya intervino en el caso y mencionó que se reportó otra detención relacionada con los hechos. La responsabilidad de las personas investigadas deberá establecerse mediante el proceso judicial.

#MañaneraDelPueblo. “No está autorizado por la ley ningún tipo de educación militarizada”, sentencia @mario_delgado al abundar el tema de la escuela donde falleció la niña Dafne en Tamaulipas. pic.twitter.com/1QJ5sNsJ49 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 27, 2026

SEP rechaza novatadas y castigos como métodos educativos

El titular de Educación sostuvo que cualquier novatada, castigo físico, trato degradante o práctica violenta está prohibida, aunque la escuela pretenda presentarla como disciplina.

La Nueva Escuela Mexicana, afirmó, se basa en los derechos humanos, la igualdad sustantiva y el interés superior de la niñez. Por ello, los métodos asociados con el maltrato resultan incompatibles con los objetivos de la educación básica.

La revisión nacional buscará evitar que instituciones con permisos educativos utilicen expresiones como “militar”, “militarizada” o “castrense” para encubrir actividades no autorizadas.

IO