CNDH exige investigación por muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas; pide garantizar verdad y justicia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su pesar por el fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido el pasado 16 de julio en un campamento organizado por una institución de formación militarizada en el estado de Tamaulipas, y llamó a las autoridades a esclarecer plenamente lo sucedido.

A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X, el organismo nacional enfatizó que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes representa una obligación prioritaria para el Estado mexicano y para todas las instituciones públicas y privadas encargadas de su cuidado, educación y formación.

En ese contexto, la CNDH expresó su solidaridad con los familiares, amigos y personas cercanas a la menor, al tiempo que subrayó que cualquier hecho registrado mientras un adolescente se encuentra bajo la responsabilidad de una institución debe investigarse con el máximo rigor y conforme a los más altos estándares de derechos humanos.

Pide una investigación con perspectiva de derechos humanos y de género

En su posicionamiento, la Comisión exhortó a las autoridades competentes de Tamaulipas y a las instancias encargadas de la procuración de justicia a desarrollar una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente.

El organismo señaló que las diligencias deberán incorporar un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con el propósito de esclarecer completamente los hechos, identificar a las personas responsables y garantizar que exista acceso efectivo a la justicia.

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Asimismo, pidió que durante todo el proceso se respeten los derechos de la familia de Dafne Zapata, incluyendo el acceso a información clara y oportuna sobre el desarrollo de las investigaciones, así como el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

Llama a fortalecer mecanismos de protección para adolescentes

La CNDH advirtió que el fallecimiento de una adolescente bajo la responsabilidad de una institución dedicada a su formación constituye un hecho de especial gravedad, por lo que consideró indispensable revisar la eficacia de los mecanismos de supervisión existentes.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las medidas preventivas destinadas a evitar cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o trato incompatible con la dignidad humana dentro de instituciones encargadas del cuidado y formación de menores de edad.

Lamentamos lo ocurrido en #Tamaulipas. Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva y con enfoque de derechos humanos para esclarecer los hechos y garantizar verdad y justicia.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/7u2vq1OWT3 — CNDH en México (@CNDH) July 23, 2026

Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró su llamado a que las autoridades observen y cumplan los protocolos nacionales e internacionales en materia de protección de la niñez y adolescencia, con el objetivo de que este caso sea esclarecido plenamente y se garantice el acceso a la verdad y la justicia para la familia de Dafne Zapata.

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