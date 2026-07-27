Jardinero termina en urgencias tras la mordedura de una víbora de cascabel en Mérida

Un trabajador de jardinería fue trasladado de emergencia a un hospital, luego de sufrir la mordedura de una serpiente de cascabel mientras hacía labores de limpieza en un área con abundante vegetación del fraccionamiento Las Américas en Mérida.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado, identificado de manera preliminar con las iniciales J.A.M., trabajaba junto con otros empleados cuando sintió un intenso dolor en el dedo índice de la mano derecha.

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Sus compañeros inspeccionaron la zona y localizaron al reptil, que capturaron y resguardaron dentro de una cubeta para evitar que escapara y facilitar que especialistas lo identificaran. Técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron para proporcionar los primeros auxilios al jardinero y posteriormente trasladarlo consciente a un hospital.

Será allí donde recibirá atención médica especializada y, en caso de confirmarse la especie de la serpiente, aplicarle el tratamiento correspondiente.

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El ejemplar también fue puesto a disposición de especialistas, quienes determinarían si efectivamente se trata de una serpiente de cascabel, información que será clave para definir el manejo clínico del paciente. Oficiales de la Policía Estatal tomaron datos del incidente y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Según especialistas, el veneno de la víbora cascabel contiene toxinas que destruyen los tejidos, causan hemorragias, alteran la coagulación de la sangre y genera daño celular severo. Una mordedura puede poner la vida en peligro en pocas horas si no se administra el suero antiofídico específico.

Esas serpientes sólo muerden si se sienten acorraladas, pisadas o manipuladas. Los síntomas del ataque son dolor agudo y ardiente inmediato en el área afectada.