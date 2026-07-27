Marina traslada por mar a paciente con traumatismo craneoencefálico en Isla Mujeres

La Secretaría de Marina realizó un traslado a Puerto Juárez de una paciente del Hospital Comunitario por sufrir caída y tenía un traumatismo craneoencefálico para recibir tratamiento especializado en Cancún.

El personal naval de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, de la Quinta Región Naval, brindó en la madrugada de este lunes apoyo a la mujer de 48 años en carácter de emergencia médica.

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Esta acción, explicó el alto mando, se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia del citado hospital, donde se solicitó el apoyo para trasladar a la paciente , quien había sufrido traumatismo craneoencefálico.

Por lo anterior, se ordenó a la ENSAR Mujeres el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender, para trasladar a la paciente a Puerto Juárez, donde fue recibida por paramédicos con una ambulancia de servicio particular, quienes la llevarían a un hospital en Cancún, a fin de recibir atención médica especializada.