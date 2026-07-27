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Quintana Roo / Isla Mujeres

Marina traslada por mar a paciente con traumatismo craneoencefálico en Isla Mujeres

Personal de la Quinta Región Naval trasladó a una mujer de 48 años desde Isla Mujeres hasta Puerto Juárez para que recibiera atención médica especializada en un hospital de Cancún.

Ovidio López

Por Ovidio López

27 de jul de 2026

1 min

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Marina traslada por mar a paciente con traumatismo craneoencefálico en Isla Mujeres
Marina traslada por mar a paciente con traumatismo craneoencefálico en Isla Mujeres / Especial

La Secretaría de Marina realizó un traslado a Puerto Juárez de una paciente del Hospital Comunitario por sufrir caída y tenía un traumatismo craneoencefálico para recibir tratamiento especializado en Cancún.

El personal naval de la Estación de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Isla Mujeres, de la Quinta Región Naval, brindó en la madrugada de este lunes apoyo a la mujer de 48 años en carácter de emergencia médica.

El operativo se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia de un crucero turístico

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Esta acción, explicó el alto mando, se llevó a cabo después de recibir una llamada de emergencia del citado hospital, donde se solicitó el apoyo para trasladar a la paciente , quien había sufrido traumatismo craneoencefálico.

Por lo anterior, se ordenó a la ENSAR Mujeres el zarpe inmediato de una embarcación tipo Defender, para trasladar a la paciente a Puerto Juárez, donde fue recibida por paramédicos con una ambulancia de servicio particular, quienes la llevarían a un hospital en Cancún, a fin de recibir atención médica especializada.

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