SEP prohíbe escuelas “militarizadas” tras muerte de Dafne Zapata en campamento de Tamaulipas

La Secretaría de Educación Pública condenó cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes tras la muerte de Dafne Zapata, una menor de 13 años que participaba en un campamento de verano organizado por una academia denominada militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que ninguna supuesta disciplina militar puede utilizarse para justificar abusos, castigos, humillaciones o prácticas que afecten la integridad física, psicológica o emocional de estudiantes.

La SEP también aclaró que en México no existe una modalidad educativa “militarizada”, “militar” o “castrense” autorizada para planteles de educación básica. La formación militar corresponde exclusivamente a instituciones dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

¿Qué dijo la SEP sobre la muerte de Dafne Zapata?

La dependencia lamentó el fallecimiento de la adolescente y calificó como inadmisible que una institución presente actos de maltrato como métodos de formación, disciplina o enseñanza.

Mario Delgado señaló que esas conductas constituyen violaciones a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez. Añadió que no pueden reconocerse como parte de ningún modelo educativo, dentro o fuera de las aulas.

Noticia Destacada Detienen a joven de 18 años por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas

Dafne murió después de permanecer cuatro días en un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio y determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

SEP advierte que no autoriza escuelas militarizadas

La Secretaría explicó que ninguna norma permite a escuelas de nivel básico impartir instrucción militar. Tampoco pueden recibir autorización o reconocimiento oficial para ofrecer servicios bajo esa modalidad.

Por ello, la SEP reiterará a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México que no deben autorizar planteles con denominaciones que hagan referencia a formación castrense.

El Gobierno federal señaló que la academia involucrada no pertenece a la Sedena, aunque se promocionaba mediante conceptos relacionados con disciplina y entrenamiento militar.

Tamaulipas revisará autorización otorgada a la academia

De acuerdo con la SEP, la autoridad educativa de Tamaulipas informó que tomará medidas respecto de la autorización concedida al plantel en 2005 y actualizada en 2013.

La revisión deberá determinar cómo operaba la institución, qué servicios tenía autorizados y si cumplía con las obligaciones de protección, supervisión y seguridad de los menores.

Las instalaciones fueron aseguradas por la Fiscalía estatal mientras continúan las investigaciones. Una instructora auxiliar de 18 años fue detenida, aunque su responsabilidad deberá establecerse mediante el proceso judicial correspondiente.

🔴 #SEPInforma | Condenamos cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.



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Nueva Escuela Mexicana rechaza disciplina basada en violencia

La SEP afirmó que la educación básica debe sustentarse en un enfoque humanista, científico, artístico y de respeto a los derechos humanos.

Bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, los estudiantes son sujetos de derechos y deben recibir una formación que promueva autonomía, pensamiento crítico y participación social.

La dependencia consideró que una instrucción orientada al adiestramiento propio de las Fuerzas Armadas resulta incompatible con los objetivos constitucionales de la educación para niñas, niños y adolescentes.

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