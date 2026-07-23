Detienen a joven de 18 años por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada de Tamaulipas

Una joven de 18 años fue detenida por su probable participación en la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La detenida fue identificada como Danna Yanina “N”, quien presuntamente colaboraba como auxiliar de una instructora encargada del cuidado de las participantes del campamento. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión después de que la joven acudiera a declarar acompañada de su representante legal.

Danna Yanina “N” quedó a disposición de un juez de control, quien deberá escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa para definir su situación jurídica. Se trata de la primera persona detenida dentro de la investigación.

¿De qué acusan a la joven detenida por el caso Dafne?

La investigación por la muerte de Dafne se desarrolla bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, la apertura de la carpeta bajo ese enfoque no implica que todas las personas investigadas sean responsables de ese delito.

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Reportes periodísticos señalan que el Ministerio Público formulará una imputación contra la detenida por su probable participación en los hechos. La autoridad judicial deberá determinar si existen datos suficientes para vincularla a proceso.

Hasta ahora, no existe una sentencia y Danna Yanina “N” debe ser considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario. Las indagatorias continúan para establecer si otras personas relacionadas con la academia tuvieron alguna responsabilidad.

¿Qué le ocurrió a Dafne Zapata en la academia militarizada?

Dafne ingresó el 13 de julio a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero. Cuatro días después, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada en la que le informaron que la adolescente había sufrido un supuesto incidente.

Cuando la familia solicitó que fuera trasladada a un hospital, el personal comunicó que Dafne ya no presentaba signos vitales. La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, al encontrarse agua en sus pulmones.

La versión proporcionada por integrantes de la academia sostiene que la menor se desvaneció en las regaderas. No obstante, su madre denunció que el cuerpo presentaba señales de maltrato y exigió investigar posibles actos de violencia durante los días que permaneció en el campamento.

🚨Dana Yanina “N” comparece ante un juez por el caso de Dafne



La joven acudió este jueves a audiencia inicial en el Centro Integral de Justicia de Tamaulipas, luego de que la Fiscalía la señalara como presunta copartícipe en la muerte de la menor Dafne dentro de la Academia… pic.twitter.com/jE9Jxwm3LV — Azucena Uresti (@azucenau) July 23, 2026

Fiscalía investigará a todo el personal de la academia

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, informó que las investigaciones abarcarán al personal directivo, administrativo y de instrucción que se encontraba en las instalaciones.

La academia fue asegurada mientras peritos analizan documentos, cámaras, instalaciones y otros indicios. La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió a las autoridades estatales revisar el funcionamiento de los centros educativos militarizados y aclaró que la institución no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El juez deberá resolver en las próximas horas si la joven permanece detenida y enfrenta un proceso penal por la muerte de Dafne.

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