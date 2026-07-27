¿A qué hora lloverá hoy 27 de julio en Campeche? Se esperan lluvias en estos municipios

Para este lunes 27 de julio de 2026, la Secretaría de Protección Civil (Seprocicam) pronostica un tiempo relativamente estable con ambiente caluroso en el estado, acompañado de potencial de lluvias dispersas por la tarde y noche, las cuales irán de ligeras a moderadas con algunas ocasionalmente fuertes en la entidad. Estas condiciones meteorológicas están favorecidas por la constante afluencia de aire marítimo proveniente del Mar Caribe y un canal de bajas presiones extendido sobre la Bahía de Campeche.

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En cuanto al desglose por regiones y municipios, las precipitaciones y la nubosidad se prevén de manera general en todo el territorio estatal. De acuerdo con el boletín gráfico y meteorológico emitido para hoy, las zonas que esperan la presencia de lluvias y tormentas aisladas abarcan a los diferentes municipios distribuidos en las regiones Norte, Centro, Oriente, Sur y Suroeste del estado.

El pronóstico abarca todo el territorio campechano. / Especial

Para el resto de los parámetros atmosféricos, se esperan temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 36 °C y mínimas que descenderán hasta los 22 °C. Asimismo, se prevé viento de componente este con velocidades de 10 a 30 km/h, el cual podría presentar algunas rachas más perceptibles en las diferentes zonas costeras de la región.

Las autoridades de protección civil exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los avisos oficiales y a tomar las precauciones necesarias ante los cambios repentinos en las condiciones del tiempo, especialmente por la presencia de lluvias vespertinas y nocturnas que podrían registrarse de forma puntual con mayor intensidad.

JGH