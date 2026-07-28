Mañanera de hoy 28 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 28 de julio.
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28/07/2026 a las 07:35
Alcalde Luján señala que los lineamientos estarán a consulta pública por 20 días, del 27 de Julio al 21 de agosto.
28/07/2026 a las 07:34
En esta ley se recupera y se fortalecen los derechos de las audiencias.
28/07/2026 a las 07:33
Fue hasta la actual administración que se emite una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
28/07/2026 a las 07:32
Alcalde Lujan subraya que dichos lineamientos tienen que ver con la protección de los derechos de las audiencias.
28/07/2026 a las 07:32
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, explica los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el pasado viernes.
28/07/2026 a las 07:31
La mandataria señala que el pasado viernes la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitió una serie de lineamientos que están a consulta pública.
28/07/2026 a las 07:31
Y agrega que el derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México.
28/07/2026 a las 07:31
La presidenta Sheinbaum Pardo recuerda que en esta nueva ley uno de los grandes cambios que hubo, es el derecho de las audiencias.
28/07/2026 a las 07:31
Hoy se explican los lineamientos de la nueva Ley para Radiodifusión y Telecomunicaciones.
28/07/2026 a las 07:30
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 28 de julio.
IO