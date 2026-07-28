FIFA Fan Fest del Zócalo fue el más visitado del Mundial 2026 con 2.57 millones de asistentes

La Ciudad de México escribió una nueva página en la historia del futbol internacional al convertir el FIFA Fan Fest del Zócalo en el más concurrido de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con una asistencia de 2 millones 570 mil personas, la Plaza de la Constitución se consolidó como el principal punto de reunión para miles de aficionados de México y del extranjero.

Las cifras oficiales revelan que el recinto capitalino concentró el 28.6 por ciento de la afluencia total registrada en los FIFA Fan Festivals de las 13 ciudades sede. Esto significa que prácticamente tres de cada diez asistentes a estos espacios oficiales eligieron el Zócalo para seguir la máxima fiesta del futbol.

El éxito del FIFA Fan Fest se sustentó en una oferta que combinó la transmisión gratuita de todos los encuentros del torneo con actividades culturales, espectáculos, dinámicas recreativas y un ambiente familiar que permitió acercar la emoción del Mundial a millones de personas sin costo.

Durante más de un mes, el Zócalo capitalino recibió a aficionados de distintas selecciones, turistas nacionales e internacionales y familias completas que disfrutaron de las pantallas gigantes y de una experiencia única en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

Este logro también reafirma la capacidad de la Ciudad de México para organizar eventos de talla internacional y confirma que fue la mejor sede para vivir el Mundial 2026 fuera de los estadios. La histórica respuesta del público demuestra el impacto de una estrategia que acercó el futbol a millones de personas.

El récord alcanzado por el FIFA Fan Fest del Zócalo se suma a los reconocimientos obtenidos por la capital durante la Copa del Mundo y fortalece su posición como un referente internacional en la organización de eventos masivos, dejando un legado que trasciende el torneo y proyecta a la ciudad como uno de los grandes escenarios para acontecimientos deportivos de alcance global.