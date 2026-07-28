Mariana Ochoa confirma que terminó con Mauricio Vaca Tavera antes de entrar a La Casa de los Famosos México

La primera noche de La Casa de los Famosos México dejó una inesperada confesión. Durante el brindis de bienvenida, Mariana Ochoa sorprendió a sus compañeros y al público al revelar que puso fin a su relación con Mauricio Vaca Tavera, con quien compartió ocho años de noviazgo.

Al momento de presentarse ante los demás habitantes, la exintegrante de OV7 habló sobre su trayectoria artística y también aprovechó para actualizar su situación sentimental. La cantante explicó que ingresó al reality completamente soltera, dejando claro que inicia esta nueva etapa de su vida sin pareja.

"Entro a esta casa soltera, venía de una relación de ocho años, así que no sé qué me espera", expresó Mariana Ochoa, despertando la sorpresa entre los participantes del programa.

Además de hablar sobre su separación, la artista comentó que amigos que participaron en temporadas anteriores le recomendaron disfrutar al máximo la experiencia, por lo que aseguró que su intención es convivir con todos los habitantes, aprender de ellos y vivir intensamente cada momento dentro de la casa.

Aunque confirmó el fin de su romance con Mauricio Vaca Tavera, la cantante evitó revelar las razones que provocaron la ruptura y prefirió enfocarse en el inicio de esta nueva aventura televisiva.

El último mensaje que Mariana Ochoa dedicó a Mauricio Vaca Tavera

La noticia llamó la atención porque, poco más de un año atrás, Mariana Ochoa compartía mensajes de cariño hacia su entonces pareja. En mayo de 2025 celebró su aniversario con una publicación en redes sociales en la que describía su relación como una etapa llena de experiencias, aprendizaje y apoyo mutuo.

Ahora, con su ingreso a La Casa de los Famosos México, la cantante comienza una nueva etapa personal y profesional. Su confesión abre la puerta a nuevas historias dentro del reality, donde permanecerá bajo la mirada del público durante las próximas semanas.