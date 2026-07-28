Bajo investigación caso de menor con lesiones compatibles con presunto abuso en Mérida

Intensa movilización de corporaciones policiacas y de investigación se registró en la Clínica No. 52 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la calle 64 entre 57 y 59 del Centro de Mérida, luego que una menor de dos años de edad ingresó al nosocomio con lesiones que, de manera preliminar, podrían ser compatibles con un presunto delito de índole sexual.

De acuerdo con la información recabada, el personal médico que atendió a la menor activó de inmediato los protocolos institucionales de protección a la infancia tras detectar indicios que ameritaban la intervención de las autoridades competentes.

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Según versiones preliminares, la persona que acompañaba a la niña no habría podido explicar con claridad el origen de las lesiones, por lo que se notificó a la autoridad ministerial para el inicio de las diligencias correspondientes.

Minutos después, al hospital arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Policía Municipal de Mérida y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos a la Comandancia de Delitos Sexuales, quienes implementaron un operativo conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

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Como parte de las actuaciones iniciales y con el objetivo de salvaguardar el interés superior de la niñez, las autoridades pusieron bajo resguardo institucional a un menor de cuatro años de edad, hermano de la víctima, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer los hechos.

De manera extraoficial, trascendió que una mujer identificada únicamente con las iniciales María L. fue presentada ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración en calidad de entrevistada. No se sabe de alguna detención por el caso hasta ahora.