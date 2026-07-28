México gana arbitraje por caso Calica; CIADI desestima casi todas las reclamaciones de Vulcan

El Gobierno de México informó que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, emitió el fallo final del arbitraje internacional promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, en relación con las operaciones de Calizas Industriales del Carmen (Calica en Quintana Roo.

De acuerdo con el Gobierno Federal, este procedimiento se llevó a cabo al amparo del Trato de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de que la empresa reclamara que, entre 2018 y 2022, diversas acciones emprendidas por autoridades federales y estatales afectaron el desarrollo de sus proyectos en México.

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El Tribunal Arbitral desestimó la mayoría de las reclamaciones presentadas por la compañía y únicamente dio la razón a la empresa en un aspecto relacionado con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Según el Gobierno de México, esta medida presenta menor del uno por ciento del monto originalmente reclamado por la firma.

Tras la resolución, las autoridades federales señalaron que analizan de manera detallada el contenido del fallo para determinar las acciones legales que corresponden dentro del marco jurídico internacional.

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El Gobierno de México reiteró su compromiso con la inversión extranjera que contribuya al desarrollo económico, genera innovación, empleos bien remunerados y promueva la protección del medio ambiente, además de refrendar su respeto a las reglas y procedimientos establecidos en los tratados internacionales como base para brindar certeza jurídica a las inversiones.