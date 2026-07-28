Claudia Sheinbaum anuncia nueva ayuda humanitaria para Cuba y más insumos para Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba, como parte de la política de cooperación que mantiene con países afectados por emergencias y dificultades económicas.

Durante su conferencia mañanera de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que ya solicitó a Lázaro Cárdenas Batel y a la Secretaría de Marina coordinar el próximo cargamento destinado a la población cubana.

Sheinbaum señaló que el apoyo se sustenta en los principios de solidaridad y respeto a la soberanía de los pueblos. Sin embargo, no precisó la fecha de salida, el volumen de los productos ni el tipo de insumos que serán enviados a la isla.

¿Qué ayuda enviará México a Cuba?

La presidenta adelantó que México continuará con la entrega de asistencia material y con los proyectos de cooperación desarrollados mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

Este sería otro de los cargamentos enviados durante 2026. En febrero, los buques Papaloapan y Huasteco zarparon de Veracruz con mil 193 toneladas de víveres, entre ellos frijol y leche en polvo. Previamente, el Gobierno mexicano había enviado más de 800 toneladas de ayuda a través de embarcaciones de la Armada.

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Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá la colaboración con Cuba y aseguró que existen diversos programas de intercambio y asistencia coordinados por Amexcid.

¿México también enviará ayuda humanitaria a Venezuela?

La mandataria señaló que México mantiene el apoyo a Venezuela mediante insumos reunidos en campañas de acopio en las que participaron ciudadanos, organizaciones, empresas y gobiernos estatales.

El 5 de julio, las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores informaron que los buques Isla Holbox y Huasteco zarparon con cerca de 2 mil 3 metros cúbicos de alimentos, medicamentos y otros productos destinados a la población venezolana.

La asistencia se organizó después de los terremotos registrados en Venezuela en junio. México también desplegó personal de rescate, binomios caninos, medicamentos, equipo y plantas generadoras de electricidad.

Las autoridades mexicanas reportaron rescates, recuperación de cuerpos y casi 2 mil consultas médicas durante la primera etapa de la emergencia.

🚨 Sheinbaum anunció el envío de dos barcos con ayuda solidaria a Venezuela en las próximas semanas y ratificó el apoyo a Cuba. México despachó 1.700 toneladas de alimentos a la isla caribeña en junio y más de 300 toneladas a Venezuela en julio.#México #Cuba #Venezuela #teleSUR… pic.twitter.com/MMipqA83cB — teleSUR TV (@teleSURtv) July 28, 2026

¿Por qué México mantiene estos apoyos?

Sheinbaum sostuvo que la cooperación internacional representa una forma de acompañar a poblaciones que enfrentan desastres naturales, emergencias humanitarias o problemas para acceder a productos básicos.

La presidenta indicó que los envíos se realizan mediante la coordinación de la Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Amexcid y otras instituciones federales.

El Gobierno mexicano continuará evaluando las necesidades de Cuba y Venezuela para definir nuevos cargamentos. En el caso de la isla, las autoridades deberán informar posteriormente qué productos serán transportados y cuándo partirán las embarcaciones.

IO