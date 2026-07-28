Camioneta repartidora de agua choca contra taxi y deja un pasajero lesionado en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este martes en calles de la colonia Héctor Pérez Martínez dejó como saldo un joven pasajero lesionado, cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular, luego de que una camioneta repartidora de agua presuntamente no respetara la preferencia de paso e impactara a un taxi de alquiler.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 56 con 37, hasta donde se movilizaron agentes de Tránsito de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil tras recibir el reporte de un fuerte choque.

De acuerdo con la posición final de las unidades y la versión proporcionada por los involucrados, el conductor de un taxi Nissan Versa, color rojo con blanco, número económico 2133 y placas de circulación A139BEE del estado de Campeche, circulaba con aparente preferencia sobre la calle 56 con dirección a la glorieta del Camarón.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 37, fue impactado en el costado izquierdo por una camioneta Nissan color blanco, con placas CM9892B del estado de Campeche, utilizada para el reparto de agua, cuyo conductor presuntamente intentó atravesar la intersección sin tomar las debidas precauciones.

El fuerte impacto provocó que el taxi terminara atravesado sobre la vialidad, con severos daños en todo su costado izquierdo, generando además congestionamiento vehicular mientras se realizaban las labores de auxilio y el peritaje correspondiente.

Dentro del vehículo de alquiler viajaban el operador y un joven de aproximadamente 20 años de edad que ocupaba el asiento trasero. Ambos resultaron con golpes contusos, siendo el pasajero quien presentó mayores molestias tras el impacto.

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria a los lesionados en el lugar del accidente. Después de ser valorados, determinaron que sus lesiones no ponían en riesgo su integridad física, por lo que ninguno requirió ser trasladado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el abanderamiento de la zona para evitar un nuevo percance y coordinaron las maniobras para retirar las unidades involucradas, las cuales fueron orilladas con el fin de restablecer la circulación.

Finalmente, ambas partes quedaron a la espera de la intervención de sus respectivas aseguradoras con el objetivo de alcanzar un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que los vehículos fueran asegurados y t

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