Serpientes invadirán Mérida con un festival: Conoce cuándo y dónde y realizará

El próximo sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026, Mérida será sede de la quinta edición del Festival Mexicano de las Serpientes, un evento gratuito que busca acercar a la población al conocimiento de estos reptiles, fomentar la educación ambiental y fortalecer las acciones de conservación de la biodiversidad.

El festival se ha consolidado como uno de los encuentros de divulgación científica sobre herpetofauna más importantes de la Península de Yucatán y de México. Además de las actividades programadas en Mérida, durante el mes de julio se desarrollan eventos simultáneos en distintos estados y municipios del país, gracias a la colaboración entre organizaciones civiles, instituciones académicas, especialistas y ciudadanos comprometidos con la protección de la fauna silvestre.

Durante los dos días del encuentro, las familias podrán participar de manera gratuita en un amplio programa de actividades que incluye conferencias, pláticas de divulgación, talleres, cursos, recorridos interpretativos, exhibiciones biológicas y actividades culturales orientadas a sensibilizar sobre la importancia ecológica de las serpientes y desmentir los mitos que existen alrededor de ellas.

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Uno de los principales atractivos será la exhibición de reptiles vivos, realizada bajo los permisos y protocolos correspondientes, así como una colección científica integrada por ejemplares preservados con fines educativos. También habrá una exposición fotográfica, una muestra de dibujos elaborados por niñas y niños y módulos informativos de instituciones dedicadas a la conservación ambiental.

Los organizadores destacaron que el crecimiento del Festival Mexicano de las Serpientes ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre especialistas, universidades, asociaciones civiles y voluntarios, quienes cada año impulsan actividades para promover el respeto hacia las especies silvestres y su papel dentro de los ecosistemas.

¿Qué actividades habrá en el Festival Mexicano de las Serpientes 2026?

Entre las principales actividades del Festival Mexicano de las Serpientes 2026 en el Centro Cultural Olimpo de Mérida destacan:

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Conferencias y pláticas con especialistas.

Talleres y cursos de educación ambiental.

Recorridos interpretativos.

Exhibición de reptiles vivos.

Colección científica con ejemplares preservados.

Exposición fotográfica.

Muestra de dibujos infantiles.

Stands de instituciones y organizaciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad.

El acceso será gratuito y estará dirigido a personas de todas las edades, con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y promover una mejor convivencia con la fauna silvestre presente en Yucatán.