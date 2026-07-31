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Mañanera de hoy 31 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 31 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

31 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 31 de julio.

Actualizar narración

31/07/2026 a las 07:47

En este operativo se logró la detención de Erick Valencia Salazar alias "El 85", cofundador de Cartel Jalisco Nueva Generación.

31/07/2026 a las 07:47

Dicha jornada derivo en el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Colonia Lomas Altas de Zapopan.

31/07/2026 a las 07:47

En marzo del 2012 a Ramón Ángel “N” se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima así como municipio aledaños.

31/07/2026 a las 07:46

También se le relaciona con agresiones y homicidios en contra de integrantes de grupos rivales.

31/07/2026 a las 07:46

La célula que lideraba el "R1" coordinaba actividades de narcotráfico, así como varias rutas para el trasiego de droga a Estados Unidos.

31/07/2026 a las 07:45

Esta detención "representa un avance significativo en el debilitamiento de una de las estructuras criminales más violentas del país", aseguró García Harfuch.

31/07/2026 a las 07:45

Uno de los detenidos es Ramón Ángel "N" alias "El R1", líder de una célula delictiva vinculada al CJNG.

31/07/2026 a las 07:44

En una operación conjunta entre fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Secretaría de Seguridad, fueron detenidas dos personas.

31/07/2026 a las 07:44

Omar García Harfuch. titular de la SSPC, señala que derivado de meses de trabajos de inteligencia e investigación, ayer jueves 30 de julio se desplegó un operativo en Atotonilco el alto, Jalisco.

31/07/2026 a las 07:43

Hoy se encuentra el Gabinete de Seguridad para detallar la detención de Ramón Ángel "N", alias "R1", vinculado con el homicidio el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

31/07/2026 a las 07:43

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 31 de julio.

IO