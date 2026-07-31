Identifican presuntamente como “La China" a la mujer asesinada a balazos en la Región 235 de Cancún

Una mujer identificada con el alias de "La China" fue asesinada a balazos la tarde de ayer jueves en calles de la Región 235, durante un ataque perpetrado por sujetos armados que escaparon a bordo de una motocicleta. En el sitio fue localizada una cartulina con un mensaje intimidatorio, la cual quedó asegurada por las autoridades ministeriales como parte de las indagatorias.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 116, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Al salir de sus viviendas encontraron a la víctima tendida sobre la banqueta, frente al domicilio donde habitaba, con varias heridas provocadas por impactos de bala.

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De acuerdo con información preliminar recabada en el lugar, la mujer era conocida entre los habitantes del sector con el alias de "La China" y presuntamente era esposa de un operador de mototaxi. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad ni establecido el posible móvil del homicidio.

Testigos señalaron que los presuntos responsables fueron dos hombres que llegaron en una motocicleta. Tras ubicar a la víctima, uno de ellos descendió y disparó en repetidas ocasiones para después escapar junto con su cómplice antes del arribo de las corporaciones de Seguridad.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área y restringieron el acceso para preservar los indicios.

Al dispositivo también se sumaron elementos de Marina y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las primeras diligencias. Entre los indicios asegurados destacó una cartulina con un mensaje intimidatorio, cuyo contenido no fue revelado debido a que forma parte de la carpeta de investigación.

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Peritos criminalistas realizaron el procesamiento de la escena, fijaron evidencia fotográfica, embalaron indicios balísticos y, una vez concluidas las diligencias, ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se confirmará oficialmente su identidad.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió la carpeta correspondiente para esclarecer el homicidio, determinar el móvil e identificar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas y las investigaciones continúan.