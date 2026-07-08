Mañanera de hoy 8 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio.
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08/07/2026 a las 07:41
"En la economía global, es una muestra de la confianza en las políticas de la administración de la presidenta en el marco macroeconómico", agregó.
08/07/2026 a las 07:41
"Captamos 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directo ubicándonos dentro de los países líderes en este en este rubro", señaló el secretario.
08/07/2026 a las 07:40
Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, destaca el dato publicado por la UNCTAD, que ubica a México dentro de los 10 países más importantes en términos de recepción de IED.
08/07/2026 a las 07:33
Octavio Romero, director de Infonavit, encabeza la entrega de viviendas del fraccionamiento "Infonavit Villas de San Pedro".
08/07/2026 a las 07:31
Al ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Ciudad Valles, San Luis Potosí.
08/07/2026 a las 07:31
Hoy se encuentra el secretario de Hacienda para dar a conocer algunos de los indicadores más importantes de la economía mexicana.
08/07/2026 a las 07:31
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 8 de julio.
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