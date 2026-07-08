Síguenos

Última hora

Internacional

FBI investiga caso de migrante mexicano asesinado por elemento del ICE

México

Mañanera de hoy 8 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

8 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 8 de julio.

Actualizar narración

08/07/2026 a las 07:41

"En la economía global, es una muestra de la confianza en las políticas de la administración de la presidenta en el marco macroeconómico", agregó.

08/07/2026 a las 07:41

"Captamos 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directo ubicándonos dentro de los países líderes en este en este rubro", señaló el secretario.

08/07/2026 a las 07:40

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, destaca el dato publicado por la UNCTAD, que ubica a México dentro de los 10 países más importantes en términos de recepción de IED.

08/07/2026 a las 07:33

Octavio Romero, director de Infonavit, encabeza la entrega de viviendas del fraccionamiento "Infonavit Villas de San Pedro".

08/07/2026 a las 07:31

Al ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Ciudad Valles, San Luis Potosí.

08/07/2026 a las 07:31

Hoy se encuentra el secretario de Hacienda para dar a conocer algunos de los indicadores más importantes de la economía mexicana.

08/07/2026 a las 07:31

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 8 de julio.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO