Mañanera de hoy 9 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 9 de julio.
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09/07/2026 a las 07:35
"El clima ha ido cambiando, digamos que no todos los fenómenos del Niño se comportan igual, por qué la tendencia global es que la temperatura ha ido aumentando", agrega.
09/07/2026 a las 07:35
El funcionario indica que se pronostica que este año se presente nuevamente esta condición de 'El Niño'.
09/07/2026 a las 07:34
Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional explica sobre el fenómeno del niño.
09/07/2026 a las 07:33
El canciller Roberto Velasco informará de las medidas que se están planteando para defender la vida y los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos.
09/07/2026 a las 07:32
Sin embargo se informará sobre qué es lo que se espera en el clima este año y el próximo y también qué medidas ha tomado la Coordinación Nacional de Protección Civil.
09/07/2026 a las 07:32
Se detallarán cuáles son las los escenarios, porque nunca es exacto.
09/07/2026 a las 07:32
Hoy se hablará del fenómeno meteorológico de 'El Niño'.
09/07/2026 a las 07:31
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 9 de julio.
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