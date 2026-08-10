SEP prohíbe escuelas “militarizadas” para el ciclo 2026-2027: 26 planteles deberán transformarse o cerrar

El Gobierno de México anunció que ninguna escuela podrá operar como “militarizada”, “militar” o “castrense” al inicio del ciclo escolar 2026-2027, luego de identificar 26 planteles que utilizaban este tipo de denominaciones o modelos educativos.

Durante la conferencia matutina de este lunes 10 de agosto en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que esas instituciones tendrán que modificar de fondo su organización, programas y métodos de enseñanza si desean continuar prestando servicios educativos.

La SEP ya había comunicado a las autoridades educativas estatales que para el inicio de clases, previsto el 31 de agosto de 2026, ninguna institución incorporada al Sistema Educativo Nacional deberá ofrecer enseñanza bajo una modalidad que haga referencia a instrucción o disciplina militar.

¿Qué pasará con las 26 escuelas “militarizadas” identificadas por la SEP?

Mario Delgado explicó que los planteles que cuentan con reconocimiento dentro de sus comunidades podrán seguir operando, pero únicamente si abandonan el esquema militarizado.

Esto implica que no bastará con modificar el nombre de la institución. Las escuelas deberán transformar sus contenidos, prácticas y estructura para adoptar principios cívicos, ciudadanos y acordes con la Nueva Escuela Mexicana.

La SEP ha señalado que el concepto de escuela “militarizada” no está contemplado en la legislación educativa mexicana ni es compatible con los principios que actualmente rigen el sistema educativo nacional.

En caso de que un plantel se niegue a realizar los cambios requeridos, la autoridad educativa podrá impedir que continúe funcionando bajo ese esquema.

SEP advierte sobre abusos y maltratos bajo modelos de disciplina militar

Delgado aseguró que la revisión va más allá de una discusión sobre nombres. Señaló que las autoridades detectaron casos en los que detrás de conceptos relacionados con disciplina militar existían prácticas de abuso, maltrato o violencia contra estudiantes.

El funcionario sostuvo que ninguna institución podrá utilizar una supuesta formación disciplinaria como justificación para vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Secretaría de la Defensa Nacional también aclaró previamente que carece de facultades para autorizar, inspeccionar, supervisar o regular escuelas privadas que se presenten como militarizadas, por lo que no deben confundirse con los planteles que forman parte del sistema educativo militar oficial.

Muerte de Dafne Zapata aceleró revisión de escuelas militarizadas

La decisión tomó mayor relevancia después de la muerte de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio durante actividades realizadas por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Defensa confirmó que el fallecimiento ocurrió durante actividades de esa institución y puntualizó que el plantel no se encontraba bajo su supervisión ni regulación.

El caso generó llamados para revisar la legislación y los controles sobre este tipo de instituciones, así como las condiciones en que desarrollan campamentos, cursos y actividades dirigidas a menores de edad.

#MañaneraDelPueblo | @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, destacó que, dentro de la ley, las escuelas militarizadas no están contempladas de ninguna forma, por lo que aquellas instituciones que no cambien sus modelos educativos deberán ser clausuradas y sentenció que "la… pic.twitter.com/zwStwsCMD8 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 10, 2026

SEP promete que estudiantes no se quedarán sin escuela

Mario Delgado aseguró que las autoridades educativas estatales acompañarán a los planteles durante el proceso de regularización para evitar afectaciones a los alumnos.

El objetivo será eliminar prácticas y contenidos que puedan vulnerar derechos humanos, al mismo tiempo que se adecuan los planes de estudio a las disposiciones educativas vigentes. Autoridades de Tamaulipas, por ejemplo, ya informaron que participarán en este proceso de acompañamiento.

Con esta medida, la SEP busca que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 marque el fin de instituciones que funcionen bajo una denominación “militarizada” fuera del marco legal, sin impedir que aquellos planteles que se regularicen continúen brindando educación bajo modelos civiles y reconocidos oficialmente.

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