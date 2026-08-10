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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre tras presunto robo en escuela de la colonia San Rafael en Campeche

Un sujeto fue detenido en la colonia San Rafael tras ingresar a robar a una escuela. Vecinos lo descubrieron y la policía le dio alcance sobre la calle 4.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de ago de 2026

1 min

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Presunto ladrón entra a escuela de San Rafael; vecinos lo descubren y termina detenido
Presunto ladrón entra a escuela de San Rafael; vecinos lo descubren y termina detenido / Dismar Herrera

Un sujeto fue detenido luego de presuntamente ingresar a una escuela de la colonia San Rafael y sustraer diversos objetos del plantel.

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El sospechoso, al verse descubierto por vecinos, corrió, pero fue ubicado cuando escapaba sobre la calle 4, donde elementos policiacos le dieron alcance y procedieron con su detención.

Tras ser asegurado, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

JGH

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