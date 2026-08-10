Detienen a hombre tras presunto robo en escuela de la colonia San Rafael en Campeche

Un sujeto fue detenido luego de presuntamente ingresar a una escuela de la colonia San Rafael y sustraer diversos objetos del plantel.

Noticia Destacada Agoniza la pesca de altura en Campeche: en 10 años la flota camaronera pasó de 250 embarcaciones a solo 60

El sospechoso, al verse descubierto por vecinos, corrió, pero fue ubicado cuando escapaba sobre la calle 4, donde elementos policiacos le dieron alcance y procedieron con su detención.

Tras ser asegurado, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

JGH