Kopomá mejora su movilidad con 15 nuevas calles y una inversión de 5.5 millones de pesos

Con una inversión conjunta superior a 5.5 millones de pesos, el Renacimiento Maya mejora la movilidad y la infraestructura urbana de Kopomá con la construcción y reconstrucción de 15 calles en la cabecera municipal y la comisaría de San Bernardo.

Durante el evento, el Gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que estas obras del Plan Bienestar se traducen en vías más seguras, traslados más rápidos y, sobre todo, mayor dignidad para las familias de Kopomá y San Bernardo.

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Díaz Mena destacó que estos esfuerzos no se quedan únicamente en Kopomá, sino que llegan a todo el estado, incluida la ciudad de Mérida, donde también se atiende a las colonias mediante mejor infraestructura vial.

El Gobernador agradeció el trabajo conjunto con los tres órdenes de Gobierno, así como la disposición de los ayuntamientos para avanzar en más obras de calles. También reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, a través del programa Bachetón, impulsa la atención de carreteras federales como la Mérida-Campeche y la Mérida-Valladolid, que ya reciben trabajos de mantenimiento.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño, señaló que, a través del Plan Bienestar, se llega a más municipios con calles dignas para que niñas y niños salgan a jugar, las personas mayores puedan caminar con mayor seguridad y las familias cuenten con mejores condiciones de movilidad.

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López Briceño detalló que los trabajos abarcan más de 8,500 metros cuadrados de superficie, equivalentes a más de 1.6 kilómetros de vialidades, e incluyen acciones de construcción y reconstrucción de calles tanto en la cabecera municipal de Kopomá como en la comisaría de San Bernardo.

Como parte de su gira de trabajo por Kopomá, el Gobernador Joaquín Díaz Mena también visitó la nueva Cancha de Fútbol 5, infraestructura que beneficia a las familias del municipio con un espacio para hacer deporte, convivir y brindar a niñas, niños y jóvenes entornos sanos que contribuyan a alejarlos de las adicciones.