SRE ofrece apoyo de México a Colombia tras sismo de magnitud 7.4; no reporta mexicanos afectados

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene seguimiento al sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia y confirmó que, hasta el momento, no tiene conocimiento de ciudadanos mexicanos afectados.

A través de su cuenta de X, la Cancillería expresó la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo y las autoridades colombianas ante la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

La dependencia detalló que ya estableció comunicación con la Cancillería de Colombia para reiterar la disposición de México de brindar el apoyo que resulte necesario conforme avance la evaluación de daños.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el terremoto ocurrió a las 07:34 horas, tiempo local, con una magnitud de 7.4 y una profundidad actualizada de 96 kilómetros. El epicentro se localizó aproximadamente a 20 kilómetros de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

¿Hay mexicanos afectados por el sismo en Colombia?

La SRE precisó que hasta ahora no existen reportes de personas mexicanas afectadas por el terremoto.

No obstante, recomendó a los connacionales que se encuentran en territorio colombiano mantenerse atentos a los canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades locales de protección civil y gestión de riesgos.

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La Embajada de México en Colombia mantiene activo su teléfono de emergencia para ciudadanos mexicanos que requieran apoyo o asistencia consular: +57 313 878 6028.

La Cancillería continuará recabando información a medida que las autoridades colombianas actualicen el balance de afectaciones.

México ofrece ayuda a Colombia tras terremoto de 7.4

El pronunciamiento de Relaciones Exteriores ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también ofreciera este lunes el respaldo de México al pueblo colombiano.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que su Gobierno se encontraba atento a los primeros reportes y dispuesto a proporcionar asistencia si Colombia la solicita.

La SRE confirmó posteriormente que el contacto entre ambas cancillerías ya se estableció y que México reiteró formalmente esa disposición de ayuda.

La @SRE_mx da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia.



México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 10, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia?

De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo una magnitud de 7.4, se originó a una profundidad de 96 kilómetros y tuvo como referencia San José del Palmar, Chocó.

El terremoto fue percibido en una amplia zona del país y generó reportes de daños materiales en diferentes ciudades. El SGC mantiene además el monitoreo de la actividad posterior al evento y ha registrado movimientos adicionales en la zona del epicentro.

Mientras continúan las revisiones en Colombia, la representación mexicana pidió a sus ciudadanos evitar información no confirmada y recurrir a fuentes oficiales. La SRE mantendrá abierto el seguimiento consular para determinar si algún mexicano requiere asistencia en las próximas horas.

IO