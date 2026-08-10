Feria de San Sebastián 2026: Horario de los conciertos y quema de toritos hoy lunes 10 de agosto

Este lunes 10 de agosto por motivo de los 100 años del tradicional gremio de matarifes, la Feria de San Sebastián 2026 en la ciudad de Mérida tendrá más actividades, además de las cabalgatas y la misa.

Desde las 19:00 horas comenzarán distintas actividades en el tradicional barrio de San Sebastián con conciertos, shows musicales, además de la famosa quema de toritos.

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Al respecto, el gremio de matarifes de San Sebastián invitó a toda la población de Mérida y otras localidades a asistir a los festejos y disfrutar de las tradiciones del barrio.

Concierto en San Sebastián hoy: Junior Klan

Desde las 21:00 horas comenzará el concierto por el gremio de matarifes en el campo de futbol del ex rastro de San Sebastián, el cual será encabezado por:

Explosiva Banda R15

Banda Corona Verde

Cleyver y la Nueva Imagen

Junior Klan

Para el ingreso se entregaron boletos gratuitos, donde solamente con ellos se podrá entrar a las actividades musicales.

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Quema de toritos de San Sebastián

Además del concierto, uno de los principales atractivos es la quema de toritos, donde este año se encenderán un total de 22 llenos de fuegos artificiales.

La quema de los toritos será en el campo de softbol de San Sebastián a partir de las 21:00 horas, y el acceso es completamente libre para todas las personas.