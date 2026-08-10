DiDi podrá operar legalmente en Campeche en septiembre; ¿qué pasará con InDrive?

La plataforma internacional de movilidad InDrive tuvo en días pasados su primer acercamiento con la Agencia Reguladora del Transporte del Estado, ARTEC, con el propósito de iniciar el proceso para regularizar la prestación de su servicio en Campeche, informó el director general del organismo, Eduardo Zubieta Marco.

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El funcionario señaló que, aunque representantes de InDrive ya manifestaron su interés en establecer comunicación con la autoridad estatal, será la empresa la que deberá realizar formalmente las gestiones necesarias para incorporarse al marco legal vigente. Explicó que anteriormente la plataforma no se había acercado a la ARTEC, pero recientemente solicitó establecer diálogo para conocer las condiciones bajo las cuales podría operar en la entidad.

En contraste, DiDi se encuentra prácticamente lista para comenzar operaciones legales en Campeche, luego de concluir las negociaciones con la ARTEC y cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad estatal. Zubieta Marco indicó que actualmente está en trámite la asignación de la concesión y estimó que la plataforma podrá entrar en funcionamiento antes de concluir septiembre de este año.

Precisó que inicialmente se contempla la modalidad de DiDi Taxi, a partir de la cual la autoridad realizará un estudio para determinar el número de unidades que podrán incorporarse al servicio y, posteriormente, establecer la cantidad de vehículos particulares autorizados.

El titular de la ARTEC subrayó que los operadores de estas plataformas deberán cumplir condiciones equivalentes a las exigidas actualmente a los taxistas tradicionales, pues el objetivo es que exista el mismo piso legal y operativo para quienes presten el servicio de transporte.

Mientras avanza este proceso de regularización, la ARTEC mantiene los operativos contra unidades que ofrecen transporte mediante plataformas digitales sin acreditar su legalidad. En lo que va de 2026, cuatro vehículos han sido retenidos por esta causa.

De esas cuatro unidades, únicamente una ha sido recuperada por su propietario, luego de que cubriera la sanción correspondiente. Las multas, explicó Zubieta Marco, oscilan entre los 50 mil y 100 mil pesos, aunque en estos casos la cantidad puede alcanzar alrededor de 100 mil pesos por unidad.

Las otras tres unidades permanecen retenidas debido a que sus propietarios no han acudido a cubrir la sanción o continúan con el procedimiento administrativo correspondiente. El funcionario reconoció que los involucrados incluso tienen la posibilidad de recurrir al amparo, por lo que la autoridad debe apegarse estrictamente a los procedimientos establecidos.

Zubieta Marco agregó que el nuevo reglamento de movilidad y transporte ya fue concluido y aprobado por la Junta de Gobierno de la ARTEC, por lo que se encuentra en las últimas etapas de revisión ante las instancias estatales correspondientes. Una vez autorizado, permitirá fortalecer las acciones de vigilancia y regulación contra los servicios que operen fuera de la legalidad.

JGH