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Mañanera de hoy 13 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

13 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto.

Actualizar narración

13/08/2026 a las 07:45

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, presenta un reporte de cifras del sector con el acumulado de enero a junio de este año.

13/08/2026 a las 07:45

Sheinbaum Pardo destaca que esta brigada de la Defensa ha ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente.

13/08/2026 a las 07:45

A pesar de lo anterior, la brigada de rescatistas está lista para salir en cualquier momento, aseguró la presidenta.

13/08/2026 a las 07:44

Sheinbaum Pardo insiste que la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional no fue aprobada por el gobierno de Colombia.

13/08/2026 a las 07:44

La mandataria agrega que por el momento sólo se está llevando a través de aviones Hércules, despensas, insumos médicos y otras cosas que Colombia ha solicitado.

13/08/2026 a las 07:44

La razón es porque el gobierno de Colombia pidió una certificación, una adicional, porque los elememtos ya cuentan con una, agregó.

13/08/2026 a las 07:44

La Presidenta de México aclara que la la brigada de rescatistas del Ejército Méxicano no viajo a Colombia a pesar de que ayer lo había informado.

13/08/2026 a las 07:44

Hoy se encuentra en Palacio Nacional la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para dar las cifras del sector.

13/08/2026 a las 07:44

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 13 de agosto.

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