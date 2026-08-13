Presidenta Sheinbaum aclara ayuda a Colombia: brigada de rescate de Sedena no fue aprobada pero México envía insumos en avión Hércules

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encontraba preparada para apoyar en Colombia tras el devastador terremoto no fue aprobada por el Gobierno colombiano, debido a requisitos de certificación solicitados para permitir su participación.

Al inicio de su conferencia matutina de este jueves 13 de agosto, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria corrigió la información que había proporcionado un día antes, cuando señaló que los rescatistas militares mexicanos ya habían viajado al país sudamericano.

Sheinbaum explicó que recibió la precisión durante la reunión del Gabinete de Seguridad y consideró importante hacer pública la aclaración.

¿Por qué la brigada de rescatistas de México no viajó a Colombia?

La presidenta explicó que los elementos mexicanos cuentan con certificación para participar en operaciones de búsqueda y rescate, pero las autoridades colombianas solicitaron una certificación adicional para permitir su intervención en las tareas posteriores al terremoto.

Por esta razón, la brigada de la Sedena permanece en territorio mexicano y preparada para movilizarse en caso de que Colombia autorice posteriormente su participación.

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Sheinbaum destacó la experiencia internacional de los rescatistas mexicanos y señaló que han participado en misiones de apoyo en numerosos países.

¿Qué ayuda está enviando México a Colombia?

Aunque los rescatistas no fueron desplegados, México mantiene el apoyo humanitario solicitado por el Gobierno colombiano.

La mandataria informó que mediante un avión Hércules se están transportando despensas, insumos médicos y otros productos requeridos por las autoridades de Colombia para atender a la población afectada por el sismo.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que la brigada de rescate de la @Defensamx1 no ha viajado a #Colombia debido a trámites de certificación solicitados por dicho país. Destacó que México continúa enviando ayuda humanitaria con despensas e insumos médicos, y… pic.twitter.com/mTueiALAXq — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 13, 2026

El Gobierno mexicano continuará atento a las solicitudes que se realicen por los canales oficiales y mantiene disponible a la brigada especializada de la Defensa Nacional para viajar en cualquier momento si recibe la autorización correspondiente.

Sheinbaum subrayó que la precisión era necesaria debido a que un día antes había informado que los rescatistas ya se encontraban en Colombia, dato que posteriormente fue corregido durante la reunión de seguridad.

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