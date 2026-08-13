Diputados del PRI y Morena se enfrentan a empujones e insultos en el Senado por desafuero de “Alito” Moreno

La tensión política por la propuesta para retirar el fuero al senador Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, escaló este miércoles 12 de agosto después de que dos legisladores protagonizaran un enfrentamiento verbal y físico en instalaciones del Senado.

El incidente involucró al diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, cercano al líder priista, y al morenista Arturo Ávila, quienes intercambiaron acusaciones, insultos y empujones frente a representantes de medios de comunicación.

El choque se produjo después de una conferencia en la que Ávila abordó el posible proceso de desafuero contra Moreno y volvió a señalar las investigaciones relacionadas con su gestión como gobernador de Campeche.

¿Cómo comenzó la pelea entre Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila?

De acuerdo con los reportes del incidente, Gutiérrez Mancilla se acercó a Ávila después de la conferencia y ambos comenzaron una discusión que rápidamente aumentó de tono.

El legislador priista llegó a colocar una mano sobre el cuello del morenista, mientras otras personas intentaban separarlos. Durante el intercambio hubo jaloneos, manotazos y empujones.

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Ávila acusó a Gutiérrez Mancilla de haber sido enviado por Alejandro Moreno para provocar una confrontación y lo llamó “porro de Alito”. Su contraparte respondió con acusaciones contra el diputado de Morena y le lanzó el calificativo de “vocero del narco”.

La discusión continuó durante varios minutos, mientras ambos legisladores se acusaban mutuamente de amenazas y provocaciones.

¿Por qué Morena busca el desafuero de Alejandro Moreno?

El enfrentamiento ocurre en medio de un nuevo episodio de confrontación entre Morena y el PRI por la situación jurídica de Alejandro Moreno.

Arturo Ávila señaló previamente que el dirigente priista enfrenta distintas investigaciones relacionadas con su etapa al frente del Gobierno de Campeche entre 2015 y 2019.

Entre los señalamientos mencionados por el legislador de Morena se encuentra un supuesto daño patrimonial equivalente a alrededor de 4.8 millones de dólares, además de cuestionamientos sobre propiedades cuyo valor, según sus afirmaciones, superaría los 500 millones de pesos.

Corresponderá a las autoridades competentes determinar la procedencia de esas investigaciones y, en su caso, definir si existen elementos suficientes para avanzar con un procedimiento de desafuero.

Ofensas, empujones y fuertes declaraciones, así fue el enfrentamiento verbal en el Congreso entre el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, y el morenista Arturo Ávila. Ambos se acusaron y montaron un conato de bronca frente a medios de comunicación. pic.twitter.com/ro5xVvIpm8 — DK 1250 (@dk1250) August 12, 2026

Carlos Gutiérrez Mancilla ya había protagonizado otro altercado

Gutiérrez Mancilla ya había estado involucrado anteriormente en otra confrontación política. En 2025 sostuvo un enfrentamiento con el senador Gerardo Fernández Noroña, también identificado con Morena.

El nuevo episodio vuelve a colocar bajo atención el nivel de confrontación entre legisladores de ambos partidos, en un momento en que el proceso contra “Alito” Moreno mantiene elevada la disputa política entre oficialismo y oposición.

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