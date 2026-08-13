Pescador muere durante jornada en altamar; embarcación llega con el cuerpo a Progreso

Se registró una tragedia en el mar durante la madrugada de ayer, cuando se reportó que un pescador perdió la vida mientras se encontraba realizando sus labores en la embarcación pesquera Cobra III. El navío arribó posteriormente al Puerto de Abrigo de Progreso con el cuerpo del ribereño.

El fallecido fue identificado como Carlos Piña Gómez, de 42 años de edad, quien, de acuerdo con información preliminar, habría presentado problemas de salud mientras realizaba sus labores a bordo de la embarcación.

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Según los primeros reportes, durante la madrugada el hombre comenzó a sentirse mal y posteriormente dejó de reaccionar. Alrededor de las 3:30 horas, sus compañeros se percataron de que se encontraba inconsciente y solicitaron apoyo, aunque lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

La embarcación continuó su navegación de regreso a Progreso y cerca de las 10:00 horas arribó al Puerto de Abrigo, donde familiares del pescador ya aguardaban la llegada del cuerpo, en medio de un escenario de dolor y consternación.

Tras el arribo de Cobra III, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Posteriormente, el cuerpo de Carlos Piña Gómez fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte.

Hasta el cierre de esta edición, la información disponible hacía referencia a un posible problema de salud ocurrido durante la jornada pesquera; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de confirmar oficialmente las causas del fallecimiento una vez concluidas las diligencias periciales.

El hecho volvió a poner de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan diariamente los trabajadores del sector pesquero, quienes permanecen durante largas jornadas en altamar y pueden enfrentar emergencias médicas lejos de tierra firme.