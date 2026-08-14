Omar García Harfuch asistirá a conferencia de la DEA en Argentina para presentar estrategia de seguridad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajará a Buenos Aires, Argentina, para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria explicó que inicialmente su Gobierno había considerado que el funcionario no acudiera al encuentro debido a los antecedentes de tensión en la relación entre México y la agencia estadounidense.

Sin embargo, la decisión fue reconsiderada ante la participación de responsables de seguridad de numerosos países. Sheinbaum señaló que el gabinete coincidió en que el foro representa una oportunidad para explicar los resultados obtenidos por México en materia de seguridad.

¿Qué presentará García Harfuch en la conferencia de la DEA?

Sheinbaum adelantó que García Harfuch expondrá la estrategia de seguridad implementada desde octubre de 2024, además de indicadores relacionados con la disminución de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.

“Es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien”, afirmó la presidenta al justificar la participación del titular de la SSPC.

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El Gobierno federal ha reportado una reducción de 42 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 50.4 casos diarios.

México explicará su relación de seguridad con Estados Unidos

Otro de los puntos que García Harfuch llevará al encuentro será la postura mexicana sobre la cooperación bilateral en seguridad.

Sheinbaum reiteró que la relación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo el principio de “coordinación sin subordinación”, es decir, con colaboración e intercambio de información, pero respetando la soberanía de ambos países.

La relación entre México y la DEA ha atravesado momentos de tensión, particularmente después de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos en 2020.

#MañaneraDelPueblo. Relata la presidenta @Claudiashein que el Gabinete de Seguridad votó por unanimidad que el secretario @OHarfuch acuda al encuentro internacional de la DEA para que “el mundo sepa lo que está haciendo bien México en materia de seguridad”. pic.twitter.com/JX1vfBBsvO — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 14, 2026

¿Cuándo será la conferencia internacional antidrogas?

La cuadragésima Conferencia Internacional para el Control de Drogas se realizará del 18 al 20 de agosto en Buenos Aires y reunirá a delegaciones de más de 100 países.

El encuentro abordará temas como narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado transnacional, intercambio de inteligencia y narcoterrorismo.

Sheinbaum sostuvo que la presencia de García Harfuch permitirá que otros gobiernos conozcan directamente las acciones emprendidas por México y los resultados que, de acuerdo con su administración, ha generado la actual estrategia de seguridad.

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