Harfuch destaca en Argentina caída de 51% en homicidios y más de 63 mil detenidos durante estrategia de seguridad de Sheinbaum

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó en Buenos Aires, Argentina, los principales resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con énfasis en la reducción de homicidios, el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de la inteligencia.

Durante su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, el funcionario informó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 a 42 entre el inicio de la administración y julio de 2026, lo que representa una disminución de 51 por ciento.

Harfuch señaló que esto equivale a 44 homicidios menos cada día y atribuyó la tendencia a una estrategia basada en atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación entre instituciones.

¿Cuántas personas han sido detenidas por delitos de alto impacto?

Desde el inicio de la actual administración, las autoridades reportan la detención de más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto.

También se han asegurado más de 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga, incluidas más de dos toneladas de fentanilo y cinco millones de pastillas con esta sustancia.

Según el balance presentado por Harfuch, los delitos de alto impacto registran una reducción de 33 por ciento.

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Gobierno reporta más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos inhabilitados

El titular de la SSPC indicó que el Ejército y la Marina han desmantelado o inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración relacionadas con la producción de metanfetamina.

En estas acciones también se han decomisado 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilos de sustancias y precursores químicos.

Harfuch sostuvo que el objetivo no se limita al decomiso de narcóticos, sino a reducir la capacidad logística, financiera e industrial de las organizaciones criminales.

En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2026

Marina suma cerca de 88 toneladas de cocaína aseguradas

La Secretaría de Marina ha decomisado cerca de 88 toneladas de cocaína desde el inicio de la administración, de acuerdo con el informe.

Entre los operativos destacados se encuentra el aseguramiento de más de ocho toneladas frente a las costas de Michoacán, señalado como el mayor decomiso marítimo de cocaína realizado en una sola operación por la institución.

Operación Frontera Norte deja más de 17 mil detenidos

García Harfuch también destacó los resultados de la Operación Frontera Norte, implementada desde febrero de 2025 con un despliegue permanente de más de 11 mil elementos.

Las autoridades reportan más de 17 mil detenciones, 11 mil 400 armas aseguradas, más de dos millones de cartuchos y 176 toneladas de droga.

El secretario agregó que México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición vinculadas con investigaciones de agencias estadounidenses y ha detenido a 14 personas requeridas o consideradas objetivos prioritarios del FBI.

Harfuch cerró su participación al señalar que la cooperación internacional debe mantenerse bajo los principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

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