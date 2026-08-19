Argentina y México refuerzan cooperación contra el narcotráfico; Monteoliva se reúne con García Harfuch

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, informó que sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países frente al narcotráfico y el crimen organizado.

A través de su cuenta de X, la funcionaria argentina destacó que el encuentro permitió revisar mecanismos de colaboración, intercambiar experiencias y analizar políticas de seguridad que puedan mantenerse en el tiempo.

Monteoliva subrayó que la coordinación internacional es uno de los elementos centrales para enfrentar a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

¿Qué hablaron Alejandra Monteoliva y Omar García Harfuch?

La ministra explicó que durante la reunión se abordaron estrategias para profundizar el trabajo conjunto entre Argentina y México, particularmente en temas vinculados con el combate al tráfico de drogas y a las estructuras del crimen organizado.

Otro de los puntos planteados fue el intercambio de experiencias sobre las medidas que han dado resultados en ambos países, con la intención de fortalecer políticas públicas de largo plazo.

Monteoliva señaló que también se busca dar mayor continuidad y sustentabilidad a las estrategias de seguridad que actualmente se encuentran en marcha.

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Argentina plantea una política firme contra el narcotráfico

En su mensaje, la funcionaria argentina utilizó un tono contundente para fijar la postura de su gobierno frente a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Con los narcos no se negocia”, escribió Monteoliva, al señalar que estos grupos deben ser enfrentados mediante decisión política, cooperación internacional y medidas sostenidas.

La ministra sostuvo que las políticas contra el crimen organizado requieren constancia para evitar que los resultados dependan únicamente de operativos aislados.

México y Argentina buscan ampliar coordinación en seguridad

La reunión con García Harfuch se produce en un contexto de mayor cooperación regional frente a delitos de carácter transnacional.

Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante.… pic.twitter.com/TCyRzx96vK — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 19, 2026

El mensaje de Monteoliva apunta a que México y Argentina buscarán mantener canales de coordinación e intercambio de información, aunque en la publicación no se detallaron acuerdos específicos, nuevos operativos conjuntos ni calendarios de trabajo.

Por ahora, ambos funcionarios colocaron el combate al narcotráfico y al crimen organizado como uno de los ejes centrales de la relación bilateral en materia de seguridad.

IO