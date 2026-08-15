Coordinadores de Morena en congresos locales cierran filas por soberanía de México y rechazan “injerencia extranjera”

Las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en los congresos locales difundieron un posicionamiento conjunto en el que llamaron a defender la soberanía nacional y advirtieron contra cualquier intento de intervención extranjera en las decisiones políticas de México.

En el documento dirigido “al pueblo de México”, los legisladores sostuvieron que el movimiento ha enfrentado desde sus orígenes campañas de descalificación y acusaciones de sus adversarios.

Frente a ese escenario, aseguraron que mantendrán como principios la cercanía con la ciudadanía, la defensa de la soberanía, la atención a los sectores que consideran más necesitados y el combate a la desinformación.

El pronunciamiento fue firmado por coordinadores y presidentes de órganos legislativos de Morena de prácticamente todo el país, cuyos nombres y cargos aparecen en la segunda página del comunicado.

¿Qué dijeron los coordinadores de Morena sobre la soberanía de México?

Los legisladores hicieron un llamado a simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación a mantener la unidad y defender, desde su perspectiva, los resultados obtenidos por el movimiento.

En el comunicado afirmaron que las decisiones sobre el rumbo del país corresponden exclusivamente a las mexicanas y los mexicanos, por lo que rechazaron cualquier posibilidad de que presiones provenientes del extranjero determinen el debate político nacional.

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“Defender nuestra soberanía es defender el derecho del pueblo a decidir su presente y su futuro”, señala el desplegado, en el que los firmantes aseguran que continuarán respaldando el proyecto político de Morena.

Morena acusa campañas de desinformación y ataques contra su movimiento

Otro de los ejes del posicionamiento es la crítica a lo que Morena identifica como campañas destinadas a desacreditar a su movimiento.

Los coordinadores parlamentarios sostuvieron que seguirán enfrentando lo que calificaron como “calumnia”, “mentiras” y acciones orientadas a cuestionar su autoridad política y moral.

También afirmaron que el proyecto de Morena no depende de una sola persona, sino que es resultado de décadas de organización y de la participación de millones de ciudadanos.

El documento señala que, pese a los cuestionamientos y confrontaciones políticas, sus representantes continuarán impulsando lo que consideran una transformación basada en ampliación de derechos, reducción de desigualdades y atención a sectores que durante años permanecieron relegados.

Coordinadores locales de Morena llaman a frenar presiones externas

La parte final del comunicado endurece el mensaje frente a posibles presiones internacionales.

Los representantes de Morena pidieron que los “intentos de injerencia extranjera” y los actores nacionales que, desde su perspectiva, los promueven, no tengan espacio para incidir en las decisiones del país.

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Además, refrendaron los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, al tiempo que aseguraron que continuarán trabajando desde los congresos locales en defensa de la soberanía nacional y de las políticas vinculadas con la Cuarta Transformación.

Entre quienes aparecen como firmantes están coordinadores y presidentes de órganos legislativos de estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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