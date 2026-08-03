Homicidios en México bajan 16.6% en 2025; tasa cae a 21.4, reporta Inegi

México cerró 2025 con una disminución en el número de homicidios, de acuerdo con las cifras preliminares publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El país registró 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio, frente a las 33 mil 550 contabilizadas de manera definitiva durante 2024. La diferencia fue de 5 mil 561 casos, equivalente a una reducción anual de 16.6 por ciento, no de 18 por ciento, como señalaron algunos reportes iniciales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, retomó los resultados en su cuenta de X y destacó que la tasa nacional se ubicó en 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo de los niveles observados durante los años anteriores.

Las cifras de 2025 todavía son preliminares. El Inegi realizará una confronta con los registros de la Secretaría de Salud antes de publicar los datos definitivos.

¿Cuánto disminuyó la tasa de homicidios en México?

La tasa pasó de alrededor de 25.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024 a 21.4 durante 2025, una reducción de 4.4 puntos.

El indicador también quedó por debajo de los registros de 2023, 2022 y 2021. Con este resultado, el país retomó la tendencia descendente que se había interrumpido por el repunte de 2024.

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Por sexo, la tasa fue de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres y de 4.7 por cada 100 mil mujeres. Aunque ambos indicadores descendieron, los hombres continuaron concentrando la mayor proporción de víctimas.

¿Qué estados tuvieron las tasas más altas de homicidios?

Colima encabezó la lista con una tasa de 89 homicidios por cada 100 mil habitantes. Le siguieron Morelos, con 58; Sinaloa, con 57; Baja California, con 55; Sonora, con 54, y Chihuahua, con 53.

El caso de Sinaloa contrastó con la caída nacional, pues su tasa aumentó de 33 a 57 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2025.

En el extremo contrario se ubicaron Yucatán, Coahuila, Durango, Chiapas, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México, con tasas menores a diez casos por cada 100 mil habitantes.

Armas de fuego permanecen como principal medio utilizado

Siete de cada diez homicidios registrados en 2025 fueron cometidos con armas de fuego. El Inegi contabilizó 19 mil 690 muertes bajo esta modalidad, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes ocuparon el segundo lugar.

Durante 2025, se registraron 27,989 defunciones por presunto homicidio en México. Los principales medios que se usaron para provocar la muerte fueron:

▪️70.8% disparo con arma de fuego

▪️9.4% armas u objetos punzocortantes



Para el mismo periodo se obtuvo, de manera preliminar,… pic.twitter.com/0fFV05jcLm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 3, 2026

A diferencia de los datos diarios del Gobierno federal, que proceden de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías, el Inegi utiliza actas del Registro Civil, información de servicios médicos forenses y registros de agencias del Ministerio Público.

García Harfuch vinculó la disminución con la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los resultados preliminares muestran que la violencia permanece concentrada en varias entidades y que las armas de fuego continúan presentes en la mayoría de los asesinatos.

IO