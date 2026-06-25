"Cada centímetro de la frontera está controlado": Secretario de Seguridad Naciona de EU afirma que nueve cárteles dominan la frontera con México

Las autoridades de Estados Unidos endurecieron nuevamente su discurso sobre la seguridad en la frontera con México.

Durante una audiencia ante un subcomité de asignaciones de la Cámara de Representantes, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, afirmó que actualmente nueve organizaciones del crimen organizado mantienen presencia a lo largo de toda la frontera norte mexicana mediante estructuras territoriales conocidas como "plazas".

El funcionario sostuvo que estas organizaciones criminales representan una amenaza constante para la seguridad fronteriza debido a su capacidad de adaptación y al uso de nuevas tecnologías para facilitar el tráfico de drogas, personas y mercancías ilícitas hacia territorio estadounidense.

EU afirma que nueve cárteles operan en toda la frontera con México

Durante su intervención, Mullin aseguró que no existe "ni un solo centímetro" de la frontera norte de México que no esté bajo la influencia de alguna organización criminal.

Explicó que, cuando Estados Unidos comenzó a reforzar las acciones contra el tráfico transfronterizo, el número de grupos con presencia significativa era menor; sin embargo, afirmó que actualmente son nueve los cárteles que disputan el control de las rutas utilizadas para actividades ilícitas.

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El funcionario indicó que dichas organizaciones administran zonas específicas denominadas "plazas", desde donde coordinan operaciones relacionadas con el trasiego de narcóticos, el tráfico de migrantes y otras actividades delictivas.

No obstante, durante la audiencia no identificó por nombre a los nueve grupos criminales ni presentó información pública o evidencia independiente que respalde la afirmación de que controlan la totalidad de la franja fronteriza.

Drones, túneles y tecnología, entre las estrategias de los grupos criminales

Mullin señaló que los cárteles han incrementado el uso de sistemas aéreos no tripulados para vigilar los movimientos de las autoridades estadounidenses, localizar rutas de cruce y mejorar la logística de sus operaciones.

Asimismo, aseguró que estas organizaciones recurren a la construcción de túneles clandestinos y han comenzado a desplazar parte de sus actividades hacia la frontera entre Estados Unidos y Canadá con el objetivo de evadir los operativos de vigilancia.

Según explicó, esta evolución obliga a las agencias estadounidenses a modernizar sus sistemas de monitoreo y fortalecer la infraestructura de seguridad en la frontera.

Muro fronterizo podría concluir en 2027, asegura funcionario

Las declaraciones también sirvieron para respaldar la estrategia de la administración del presidente Donald Trump de continuar con la ampliación del muro fronterizo.

Mullin estimó que la construcción de la barrera física podría concluir en 2027 y sostuvo que una mayor cobertura permitirá concentrar recursos humanos y tecnológicos en los puntos donde se detecta mayor actividad delictiva.

Entre las acciones complementarias mencionó la instalación de "cercas inteligentes" equipadas con sensores térmicos capaces de detectar intentos de cruce en zonas rurales, lo que, afirmó, facilita una respuesta más rápida de las autoridades antes de que los grupos criminales logren ingresar a territorio estadounidense.

Secretary Mullin is right. Border security is a constant effort.



Cartels in Mexico have been hit hard by the strongest border posture in modern history, but they continue to adapt. So do we.



CBP will keep meeting this threat head-on and work with our partners across the Trump… pic.twitter.com/XwDiWLUT1w — CBP (@CBP) June 25, 2026

Seguridad fronteriza continúa como prioridad bilateral

Las declaraciones reflejan la continuidad de la estrategia estadounidense para reforzar el control migratorio y combatir el tráfico ilícito en la frontera con México.

El tema de la seguridad fronteriza se mantiene como uno de los principales ejes de la agenda bilateral entre ambos países, mientras continúan los esfuerzos para contener el flujo de drogas sintéticas, el tráfico de personas y otras actividades del crimen organizado transnacional.

IO