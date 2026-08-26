Habitantes de Saban bloquearon la carretera estatal Dziuché para que CFE restablezca servicio eléctrico

Unas 100 personas de la comunidad de Saban bloquearon esta noche carretera estatal Dziuché entronque a Tihosuco, tramo Saban-HuayMax, luego de más de 24 horas sin servicio eléctrico en el lugar.

La energía eléctrica falló el martes a las 17:00 horas y hasta el momento no se había restablecido, por lo mismo, los vecinos de la alcaldía de Saban decidieron bloquear la vía citada como medida de presión para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablezca el servicio en esa comunidad.

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Vecinos del lugar indicaron que, por la tarde de este miércoles, hubo un parpadeo de la energía eléctrica, pero hasta ahí, no se restableció después, por lo mismo dijeron que la gente ya se molestó.

Refirieron que en Saban no falta ni una semana en que no se interrumpa el servicio eléctrico, entre tres o cuatro veces. La situación ya tiene muy molestos a los habitantes de esta comunidad.