Cancunenses denuncian cobros de hasta 3 mil 750 pesos en medio de apagones constantes

Habitantes de diferentes zonas de la ciudad manifestaron su inconformidad por los altos montos registrados en sus recibos de energía eléctrica, situación que se suma a los reportes de interrupciones frecuentes en el suministro. Entre los puntos donde se han presentado quejas se encuentran la Región 102, Santa Fe, Santa Lucía, Supermanzana 41, Haciendas del Caribe y el área de polígono sur.

Uno de los casos expuestos corresponde a una habitante de la Región 102, quien acudió a solicitar una explicación después de recibir un cobro de 3 mil 750 pesos, cuando anteriormente pagaba 550. Otros usuarios de la zona también señalaron incrementos de hasta el doble en sus facturas, pese a mantener el mismo consumo de kilovatios.

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En tanto, la Comisión Federal de Electricidad Peninsular, al conocer las quejas, informó que los casos serán turnados al área comercial.

El usuario Antonio Hernández, quien habita en el fraccionamiento Santa Fe, informó que el bimestre pasado recibió un cobro de mil 109 pesos, mientras que el más reciente, aun con el mismo número de aparatos eléctricos y consumo, alcanzó los 2 mil 345.

Una situación similar le ocurrió a María Eloina, habitante de la Región 102. Dijo que acudió al módulo de la CFE en la Región 94 para conocer el motivo por el cual su recibo pasó de 571 pesos a 3 mil 550, de un bimestre a otro. Como respuesta, le informaron que el medidor, que le cambiaron sin avisarle previamente hace un mes, estaba funcionando mal y que ahora debía cubrir el adeudo acumulado de los últimos tres meses.

Quejosos afirmaron que mantienen el mismo consumo de kilovatios. / POR ESTO!

“No se me hace justo, porque me cambian el medidor sin avisar ni pedir permiso; incluso llegaron y rompieron un candado. Y ahora me dicen que debo pagar esta cantidad, la cual no tengo”, enfatizó, al precisar que acudió con recibos pagados previamente para demostrar los importes anteriores y que no tenía ningún adeudo.

Carlos, quien vive en la Supermanzana 41, afirmó que el bimestre pasado consumió mil 207 kilovatios y pagó mil 882 pesos; sin embargo, en el nuevo recibo, con el mismo gasto de energía, ahora le cobran 3 mil 699.

“Lo que se paga es por el total de kWh (kilovatio-hora) al bimestre. La lógica dice que, si se consume la misma cantidad durante un periodo, ya sea de verano o de invierno, el costo debería ser similar, a reserva de comparar el mismo consumo de verano con uno de invierno, lo cual sí cambia drásticamente por el subsidio”, comentó.

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A los cobros considerados excesivos se suman los apagones registrados en distintos puntos de Cancún. Los usuarios cuestionaron que las fallas en el servicio coincidan con los incrementos en sus recibos y solicitan revisar las lecturas de los medidores para determinar si los montos corresponden realmente al gasto registrado.

Los afectados pidieron una explicación clara sobre el origen de las variaciones y demandan que cada caso sea analizado de manera individual. Mientras tanto, las altas temperaturas y el uso constante de equipos de aire acondicionado mantienen elevada la demanda eléctrica durante esta temporada.