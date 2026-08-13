Último grupo de futbolistas infantiles mexicanos sale de Colombia; 118 personas regresan tras el sismo

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó este jueves que el último grupo de connacionales perteneciente al equipo infantil de futbol “Pumas Baja” salió de Colombia en un vuelo comercial con destino a México, luego de permanecer en el país sudamericano en medio de las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

A través de su cuenta de X, el canciller señaló que se espera que los integrantes del equipo lleguen a Tijuana, Baja California, durante las próximas horas.

Con esta salida, suman 118 personas pertenecientes a distintos equipos de futbol infantil que consiguieron abandonar Colombia y regresar a territorio mexicano.

¿Qué equipos infantiles mexicanos lograron salir de Colombia?

Velasco detalló que, además de “Pumas Baja”, los equipos “Leyenda Obeliz” y el representativo del estado de Nayarit ya habían llegado previamente a México sin contratiempos.

El regreso de los menores y sus acompañantes fue posible mediante distintos vuelos y gestiones realizadas después de que el terremoto afectó la movilidad y las operaciones en algunas zonas de Colombia.

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El funcionario destacó que la coordinación entre autoridades, sociedad civil y aerolíneas permitió facilitar los traslados y concretar la salida de los grupos.

SRE reconoce apoyo de aerolíneas y sociedad civil

El secretario de Relaciones Exteriores agradeció públicamente la disposición de las aerolíneas y de integrantes de la sociedad civil que participaron en las acciones necesarias para que los equipos infantiles pudieran regresar a México.

También reconoció el trabajo realizado por la Embajada de México en Colombia y por el personal de Protección Consular, encargado de activar los protocolos de asistencia para los menores de edad y sus familiares.

Embajada de México mantiene asistencia a connacionales en Colombia

Aunque los equipos de futbol infantil ya lograron salir del país sudamericano, la representación diplomática mexicana mantiene abiertas sus acciones de apoyo.

Esta mañana, en vuelo comercial, salió de Colombia el último grupo de connacionales pertenecientes al equipo de futbol infantil de "Pumas Baja" con destino a nuestro país, y se espera que llegue a Tijuana, Baja California, en las próximas horas.



En total, 118 personas… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 13, 2026

Velasco aseguró que la Embajada continuará pendiente de las personas mexicanas que permanezcan en Colombia y requieran algún tipo de asistencia consular.

El anuncio se suma a las labores de repatriación y acompañamiento desplegadas por el Gobierno mexicano tras el sismo, que provocó afectaciones en infraestructura y complicó durante varios días los traslados de connacionales que se encontraban en distintas regiones colombianas.

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